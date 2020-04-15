影／外事員警每天「叫床」關懷 外籍人士好甘心

新冠疫情嚴峻，嘉義市3例確診個案都是境外移入，負責外籍人士居家檢疫的外事警察更不敢大意，除穿著全套裝備例行拜訪丶每天早上問侯「叫床」確認健康狀況，個案深夜定位訊號消失，還要趕赴住處確認「沒偷跑」，員警直言「每天想的都是這些外國人！」

嘉義市警察局外事科長呂明修表示，嘉義市外籍人士居家檢疫總數 有42人，3名外事同仁最多曾經1天要關心30多人，面對不同文化生活習慣，真的很辛苦。

外事科員警王崑霖說，外籍人士都稱讚台灣防疫做得好，每個人從機場下飛機後就已經有居家健康管理觀念，但國外返台後真的有時差，經常電話丶視訊連絡時對方還在睡覺，同仁們都開玩笑說，一早又要去電關懷「叫床」。

嘉義市一分局外事組員警洪銘駿說，個案有名英國人，1人居家檢疫丶每晚都不睡覺，半夜透過網路與英國公司視訊工作，因此每天傍晚都是睡覺時間，某日晚間手機斷電丶沒訊號無法定位，他在現場敲門丶聯絡了許久，對方才睡眼惺忪來開門，拍照確認後還拿錢拜託他幫忙買水，讓他哭笑不得。

洪銘駿說，當天對方把錢放在塑膠袋交給他後，他根本就不敢拿出來用，一上車就拿酒精噴灑丶內外消毒，數天後才把錢拿出來使用。

他說，某越南籍外配每天早上起床就立即量體溫丶拍照傳給他，還「虧」他說，這段隔離期間，警察比她家人還關心她！