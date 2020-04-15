新冠肺炎昨零確診 高市消防員：清明後載送量就減一半

防堵新冠肺炎疫情流竄，各界無不繃緊神經。中央流行疫情指揮中心昨宣布零確診，相當振奮人心，有消防員也說，原擔心清明節後，疫情恐會達到新高峰，但沒想到狀況轉佳，載送疑似新冠肺炎患者人數減少，防疫成果相當有感。

據了解，高雄市消防局在所屬6個救災救護大隊中，各規劃出一個「防疫專責分隊」，後來為因應增加的人力需求，高市消防局除打破建制，讓各分隊可互相支援外，第二救災救護大隊的大昌分隊也加入防疫專責分隊中。

「情況好轉很多」有消防員說，原擔心清明節時，民眾出遊到旅遊熱點遊玩，恐會因人群聚集讓疫情越發嚴峻，但從清明後至今，為防疫載送的案件次數減少約一半，可見中央防疫成果相當顯著。

每個專責分隊中分別劃出2班次、8名消防救護員專責防疫。儘管一開始一天動輒7到9次出勤、每次出勤動輒2到3小時，抵達醫院後還要確實消毒救護車，才敢安心返隊，但消防員們不喊累，只說「想著肩上擔起守護家園重擔，就不怕辛勞」。