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金門校園傳竊案 學校老師竟偷走學生的絨毛娃娃

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門某學校近日傳出學生放在教室書桌上的娃娃失竊，沒想到竊賊竟是老師，引起校園熱議。記者蔡家蓁／攝影
金門某學校近日傳出學生放在教室書桌上的娃娃失竊，沒想到竊賊竟是老師，引起校園熱議。記者蔡家蓁／攝影

金門一所學校近日傳出學生放在教室書桌上的娃娃失竊，沒想到竊賊竟是老師！一位謝姓老師在上週日到學校加班，路過某班級教室，看到桌上的絨毛娃娃很可愛，順手牽羊，後來校方透過監視器才找到是老師犯案；對此，校方表示，謝姓老師深感後悔，已向學生與社會大眾道歉，學校將召開教師成績考核委員會議，決定後續的懲處。

校方人員表示，上週（12）日下午，謝姓老師來學校上課，路過某教室，看到某教室書桌上的2隻絨毛娃娃相當可愛，謝想買給孫女玩，就把東西帶走，想說等上課時，在跟學生買。

但學生在週一上課時，找不到絨毛娃娃，趕緊向教官室報告，教官在查閱了監視器後，立即通知涉有重嫌的謝姓老師與學生到場釐清整件事，謝姓老師表示，是見到娃娃很可愛，想送給孫女，就拿走了，坦承自己做了最壞示範，感到非常後悔，當場向學生道歉。

學生看到老師道歉，也表示願意原諒老師，並說願將玩偶送給老師，但謝姓老師覺得不好意思，堅持用買的，兩人上網查價格，後來以每隻1千元，共2千元，向學生購買。

該校校長表示，今年60多歲的謝姓老師，已在學校任教30多年，平常教學認真，曾得過全縣的優良教師，當天應該是一念之間、一時糊塗，才會做出不當的行為，謝姓教師很後悔，也跟社會大眾道歉，校方會依相關規定來處理，以導正不當的觀念。

校長也說，事後，謝姓老師覺得很後悔，本來不想去上課，但她鼓勵謝姓老師，人總是會犯錯，要勇敢面對，這兩天上課都正常。

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