影／中年情侶相偕輕生 淡水警方緊急定位搜山救回

新北市有1對中年情侶因工作與健康因素，日前竟相偕輕生，幸好家人及時發現報案求救，淡水警分局利用手機定位，衝進山裡搜索，順利協助送醫急救，挽回2人性命。

據了解，年近半百的男子喪偶多年，他原本自營公司當老闆，後來經營不善倒閉，只好外出謀職，心境難以調適，加上又有慢性病纏身；他有1名女友年僅30歲，卻也長期受憂鬱症困擾。

上周2人竟相偕輕生，還好男子發了短訊息向就讀大學的兒子告別，兒子馬上報案，警方透過緊急協尋定位發現手機最後發話位置在淡水區八里堆山區，晚上大約10時30分，淡水警分局賢孝派出所所長林正成與警員陳銘宣獲報，火速開車去搜山。

還好他們的車子只停在產業道路旁，大半夜在前擋風玻璃使用遮陽板遮蔽，隱約還傳出微煙與燒炭焦味，幸好車門沒上鎖，員警打開車門便發現2人昏迷在後座奄奄一息，女子甚至還吞了藥物，趕緊通報救護車送至淡水馬偕醫院急救。

目前2人均已暫時脫險，警方後續已通報社政與衛生單位協助輔導。淡水警分局呼籲，遇到不如意的情況，應尋求社會各項資源求助，自殺不能解決問題，只會造成家人、親友永遠的傷痛，建議勇敢求救。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )