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驚！機車擦撞才一倒地瞬間成火球 機車行這麼說

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
機車燒得面目全非。記者蔡維斌／翻攝
機車燒得面目全非。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港鎮發生一起兩輛機車相撞小車禍，儘管只是輕微擦撞，其中一輛才剛倒地，不到兩秒瞬間起火，馬上變成一團火球，頓時火舌竄天，相當驚人，因現場位在全聯超市前，路人店家都被嚇壞了，趕緊拿出滅火器將火撲滅，有驚無險，幸運的是兩機車騎士都安然無恙，只是對機車剛倒地如何會馬上起火，這起離奇的機車怪火也引起眾說紛紜。

北港鎮華勝路前天傍晚一輛由文仁路轉進的機車，和一輛剛從超商買完東西剛離開的機車，在路邊相撞，從監視器畫面，看出兩車僅是輕微擦撞，兩車雖都倒地，但騎士馬上站起來，不料在此同時，其中一輛機車馬上起火，不到一秒瞬間燒成一團火球。

因火勢相當猛烈，火舌竄燒，很多人擔心引爆，且又靠近超商，店前人車又多，店家和路人十分緊張，趕緊取出滅火器，請路人幫忙把火撲滅，消防隊據報趕到時，火已熄滅但仍灌水降溫。兩名騎士都只有擦傷，有驚無險。

據現場民眾說，這名騎士年約四十多歲，摔倒馬上站起來，機車就起火，騎士趕快閃到一邊，免被火燒到，當時只聽到碰一聲巨響，一轉頭看就看到一團火球了。火被撲滅機車已燒成廢鐵。對於機車快速起火，有人一度以為機車放有汽油瓶才引火，有人則步推測可能是電瓶引燃油氣起火，眾說紛。

連修理機車2、30年的蔡姓機車行老闆也想不透，他今天說，機車的油箱通常不會和電瓶放在一起，都有一段距離，油箱設在車頭，電瓶就會在車尾，有的則是相反，這輛機車一倒地馬上起火，這是他修理機車這麼久頭一次聽到。

蔡老闆從監視器畫面推測，可能機車倒地後，油箱滲油的同時，機車倒地的一剎那也摩擦地面產生火花才起火，否則看不出是機車零件因素起火的。

這起離奇的機車怪火今天在網路流傳，消防隊也進行火調，從現場機車出的油漬及照片，初步推測可能是機車倒地造成油箱破裂，汽油滲出的同時，機車電瓶因撞擊同時被彈出車外才引火的，機率不大但也有可能發生，真正起火原因將再調查。

瞬間馬上燒成一團火球，相當驚人。記者蔡維斌／攝影
瞬間馬上燒成一團火球，相當驚人。記者蔡維斌／攝影
機車起火燒得恐怖，讓旁邊店家擔心趕緊報消防隊救火，機車騎士也嚇得癱坐一旁。記者蔡維斌／翻攝
機車起火燒得恐怖，讓旁邊店家擔心趕緊報消防隊救火，機車騎士也嚇得癱坐一旁。記者蔡維斌／翻攝
機車燒得面目全非。記者蔡維斌／翻攝
機車燒得面目全非。記者蔡維斌／翻攝
機車一倒地馬上起火。記者蔡維斌／翻攝
機車一倒地馬上起火。記者蔡維斌／翻攝
機車燒得面目全非。記者蔡維斌／翻攝
機車燒得面目全非。記者蔡維斌／翻攝
機車行老闆手指著車尾的電瓶說，通常油箱在車頭，電瓶就在車尾，如何會引火也感不解。記者蔡維斌／攝影
機車行老闆手指著車尾的電瓶說，通常油箱在車頭，電瓶就在車尾，如何會引火也感不解。記者蔡維斌／攝影

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