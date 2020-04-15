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影／高市消防車年初車禍釀死傷 台中引美EVOC訓練防範

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局從3月初至4月中旬，在梧棲安全駕駛基地訓練新進人員，以增加新人駕駛救護車、消防車輛時的應變、防禦駕駛能力，同時找來具有EVOC講習資格的講師授課。圖／台中市消防局提供
台中市消防局從3月初至4月中旬，在梧棲安全駕駛基地訓練新進人員，以增加新人駕駛救護車、消防車輛時的應變、防禦駕駛能力，同時找來具有EVOC講習資格的講師授課。圖／台中市消防局提供

高雄市在今年2月間發生一起消防水箱車與曳引車的交通事故，造成1死5傷的悲劇，台中市消防局重視消防人員出勤時的交通安全，除了在2018年在梧棲區建置安全駕駛訓練基地之外，今年3月初至4月中旬辦理新進人員大型車輛訓練，該訓練引進美國EVOC講習，並找來在美國擔任義消的種子教官朱憲佑、有多年大車駕駛經驗的講師江益志，分享駕駛大車訣竅，強化新人的應變、反應能力。

台中市消防局車輛保養中心從2018年起，每年的3月初至4月中旬，都會在梧棲安全駕駛訓練基地，針對剛取得大貨車駕照的新進同仁，以及車禍肇事人員辦理車輛駕駛訓練，培養消防人員正確的駕駛觀念、技術及強化緊急應變能力，增進行車安全以及防禦駕駛反應能力。

台中市消防局表示，每年的訓練都找來講師授課，師資皆受過「緊急車輛防禦駕駛訓練、EVOC」(Emergency Vehicle Operation Course)講習。授課師資包括在美國擔任義消的種子教官朱憲佑，以及車保中心講師江益志等人。

江益志有超過10年以上駕駛大車經驗，今年擔任講師時，除了教新人駕駛消防車在狹小巷弄間穿梭，需掌握轉彎角度並注意內輪差外，也分享駕駛小技巧，提醒新進人員，在行駛車輛變換檔位時，勿有清檔動作（搖晃排檔桿），避免車輛在無檔位時間拉長，如遇突發狀況將無法反應。

江益志也分享，駕駛救護車或消防車遇紅燈通過多段式路口，因有車輛遮蔽視線，務必分段行駛，以符合防禦駕駛。

台中市消防局表示，台灣地小人稠道路狹窄，車輛繁多交通用路環境相當複雜，消防車輛出勤為求迅速抵達災害現場，分秒必爭，就怕其他用路人或行人突然竄出，閃避不及，發生交通事故。為強化消防人員駕駛反應能力，每年都會安排順練，加強消防人員如何在快速行駛下閃避目標、巷弄穿梭間應注意要訣、S型彎道的技術及增進防禦駕駛觀念。

台中市政府消防局表示，另外規劃在今年底前新增上坡起步設備等項目，可增加不同道路駕駛情境，藉由情境模擬實際道路狀況，增進同仁駕駛救災車輛反應能力，減少車禍案件發生，以保障路人與消防人員的安全。

台中市消防局從3月初至4月中旬，在梧棲安全駕駛基地訓練新進人員，以增加新人駕駛救護車、消防車輛時的應變、防禦駕駛能力，同時找來具有EVOC講習資格的講師授課。圖／台中市消防局提供
台中市消防局從3月初至4月中旬，在梧棲安全駕駛基地訓練新進人員，以增加新人駕駛救護車、消防車輛時的應變、防禦駕駛能力，同時找來具有EVOC講習資格的講師授課。圖／台中市消防局提供
台中市消防局從3月初至4月中旬，在梧棲安全駕駛基地訓練新進人員，以增加新人駕駛救護車、消防車輛時的應變、防禦駕駛能力，同時找來具有EVOC講習資格的講師授課。圖／台中市消防局提供
台中市消防局從3月初至4月中旬，在梧棲安全駕駛基地訓練新進人員，以增加新人駕駛救護車、消防車輛時的應變、防禦駕駛能力，同時找來具有EVOC講習資格的講師授課。圖／台中市消防局提供

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