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影／基隆連市府都遭竊！ 警研判吸菸室成進出秘道追緝中

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
吸菸室成進出基隆市府秘道？社會處遭竊疑破口將封。記者游明煌／攝影
吸菸室成進出基隆市府秘道？社會處遭竊疑破口將封。記者游明煌／攝影

基隆市政府社會處今天遭竊，警方採證發現社會處大門未被破壞，竊賊疑從未上鎖的窗戶打開爬入，警方採得數枚可疑指紋送驗比對。另外，警方發現市府前門、側門都是大鐵門深鎖，懷疑是從其他地方出入。警方及市府清查發現，停車場旁的吸菸室很有可能是竊賊出入通道，現場有兩道門但下方有一處空間，上方也沒有封死，恐成「漏洞」，市府人員表示，考慮封起漏洞。

基隆市警第二分局副分局長侯興龍今天說明，社會處遭竊經初步勘查應是由社會處側邊未上鎖之窗戶侵入，大門沒有被破壞，警方在今天上午接獲社會處員工報案後已成立專案小組，調閱監視器過濾可疑人士，鑑識小組現場進行採證，市政府也正在清查損失物品。警方並表示，分局及警衛隊將再加強市府安全維護勤務。

社會處清查後發現，有不少人桌內的零錢遭竊，幾乎所有員工的桌內抽屜都被打開來翻找，公文被丟一地，疑似尋找財物，但到底還有什麼貴重東西或公文遭竊，仍要進一步清查。社會處員工目前到第二分局接受訪談釐清，並按指紋比對排除。

市府員警每晚10點下班前都會巡視市府一周，叫出所有人，懷疑竊賊可能躲暗處沒出去，凌晨時分潛入社會處搜刮財物，行經十分囂張大膽。

警方及市府清查發現，大樓停車場旁的吸菸室很有可能是竊賊出入地方，兩道門下方有一處空間，上方也沒有封死，恐成為竊賊進出的「漏洞」，市府人員表示，考慮封起漏洞。

吸菸室成進出基隆市府秘道？社會處遭竊疑破口將封。記者游明煌／攝影
吸菸室成進出基隆市府秘道？社會處遭竊疑破口將封。記者游明煌／攝影
基隆市政府社會處今天遭竊，被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影
基隆市政府社會處今天遭竊，被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影
基隆市政府社會處今天遭竊，被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影
基隆市政府社會處今天遭竊，被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影
吸菸室成進出基隆市府秘道？社會處遭竊疑破口將封。記者游明煌／攝影
吸菸室成進出基隆市府秘道？社會處遭竊疑破口將封。記者游明煌／攝影
吸菸室成進出基隆市府秘道？社會處遭竊疑破口將封。記者游明煌／攝影
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