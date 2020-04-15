詐騙集團根據警察特考書編教戰守則 不出門得手百萬

桃園市平鎮警分局、市刑警大隊昨天下午在中壢區延平路一棟辦公大樓，破獲以賴姓主嫌為首的「複合式詐騙集團」，現場共逮捕6名嫌犯，警方漏夜起出詐騙所得新臺幣100萬元、詐騙教戰守則及大批存摺（卡）外，也持續向上溯源，全案今天依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦；市警局長陳國進專程到分局頒發破案獎金及破案茶。

警方指出，賴男組成不但搞詐騙，還在線上簽賭動手腳，被害人輸錢卻不知道碰上老千，因此稱為「複合式詐騙集團」。

辦案人員搜索現場時還發現一本警察特考參考書，犯嫌用來研究警察偵查犯罪方法和執勤規範技巧，設法從中找出破解法，進而製作自己的「教戰守則」學習用警察辦案手法、口吻詐騙被害人以為真的是警察打電話來查案，同時也學習警察勤務運作模式，如何和警察鬥智規避警方查緝，但最後還是栽在警察手裡。

詐騙集團要求成員每個人必須能獨當一面，除了假冒親友遭綁架、假冒檢警及投資求職詐騙外，該詐騙集團另架設博弈網站，並用電腦控制賭盤輸贏，讓不知情的被害人只輸不贏，越陷越深，詐騙手法相當多元。

平鎮警分局宋屋派出所副所長黃冠貿表示，全民防疫期間各種「宅犯罪」伺機而動。警方日前掌握線索顯示以32歲賴姓男子為首的詐騙集團十分狡滑，行蹤飄忽不定，藏身處所躲藏時間從不超過一個月，且嚴格控管集團人員出入，行動相當謹慎。警方經過長時間跟監及蒐證，發現該集團為躲避警方查緝，最後藏身在中壢區延平路某處辦公大樓，專案小組見機不可失，立即報請地檢署檢察官指揮偵辦，昨天下午大批優勢警力持搜索票，直搗該詐騙集團機房，一舉破獲該詐騙集團。

警方在現場除逮捕賴姓主嫌和4男1女共6人，起出十餘台電腦主機、詐騙所得約100萬元，還有詐騙教戰守則及大批存摺，警方將根據查扣的資料逐一清查被害人身分，另持續擴大偵辦。