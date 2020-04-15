影／好痛！高中生手指卡鋼戒 消防隊用釣魚線脫困

桃園市政府消防局第一大隊茄苳分隊昨天有一名高中生，因手指上的鋼戒卡住，導致疼痛難耐前到消防隊求助。消防隊員先以冰敷處理，利用洗碗精潤滑配合釣魚線，協助該名高中生把鋼戒鬆出。

陳姓高中生表示，配戴鋼戒已3個多月，過程並無不適的狀況，也可以正常將鋼戒脫下，不過前3天卻發現取不下鋼戒，且手指明顯感覺到鋼戒的壓縮，導致手指腫脹，不得已的情況下趕緊到消防隊求助。茄苳消防隊代理分隊長禹天傑說，陳姓高中生抵達消防隊後，經隊員們查看，發現手指已經呈現擠壓腫脹，須趕緊移除。

不過經詢問高中生後得知，戒指材質為鋼戒，無法使用一般小型破壞剪等器材割剪，因此消防隊員們以過往協助執行卡戒勤務的經驗，先抬高患處冰敷消腫，3名消防隊員再合力利用釣魚線、配合洗碗精潤滑，經過10多分鐘順利解除高中生卡戒狀況。