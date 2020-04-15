台中東勢舊警察宿舍大火 警局安置2戶暫住旅館渡難關

台中東勢警分局警備隊後方舊宿舍日前發生火警，延燒隔壁警察宿舍，消防隊到場後順利將火勢撲滅，幸無人員傷亡。但東勢分局謝姓員警一家5人及退休程姓員警遺眷2人住在警察宿舍內，因大火導致房屋、傢具及電器付之一炬，生活頓時面臨困境。分局趕緊先找旅館安置兩家人，並致贈每戶慰問金3萬元，協助度過難關。

舊警察宿舍起火燃燒，東勢警分局分局長陳家銘立即指示業務單位與東勢區公所協調，先將謝員等兩家人安置到東勢一間旅館，先暫時有棲身之處，再協助處理後續搬遷事宜，並要求將現行老舊警察宿舍的屋況、管線配置及環境等做全面性的檢視，避免再發生意外。

東勢警友辦事處主任張志超得知員警有難，立即與分局長陳家銘前去關懷謝員，共同贈每戶慰問金3萬元及水果禮盒。