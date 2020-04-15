影／老翁養4年愛犬LULU走丟了 鷹眼警認出紅香包找回牠

台中市七旬陳姓老翁5日前往第五警分局的派出所尋求協助，飼養4年的母狗「LULU」在他外出倒垃圾時，突然衝出家門後就沒有回家，希望警方若有接獲民眾通報有流浪狗時，可幫忙留意，承辦的警員陳宗麟是愛狗人士，當下就幫忙調閱監視器，但未發現母狗身影，不過警員隔天巡邏時，發現一隻黑狗脖上掛著紅色香包，警員高喊LULU後，黑狗有反應，警員將狗帶回派出所後，通知陳到所，黑狗看到陳不斷舉起前腳「拜拜」討抱，陳一眼認出黑狗就是LULU，陳直說「不知道要怎麼感謝你們」。

台中市第五警分局文昌所在5日上午11時許接獲七旬陳姓老翁報案，飼養4年多的黑母狗「LULU」在他外出倒垃圾時，衝到外面去之後就沒再返家，搜尋了幾天仍無所獲，希望能請警方幫忙留意，若有民眾有通報流浪犬，或是尋獲LULU送交派出所認領時，可以通知他。

當時承辦的警員陳宗麟是愛狗人士，基於為民服務的立場，當下就幫老翁調閱監視器，尋找LULU蹤影，但調閱到北屯區漢口路、文昌東六街，就找不到LULU的蹤影，不過陳當場記下老翁提供的LULU特徵，包括項圈上有紅香包、洪包袋，黑色、長毛等。

陳隔天上午11時許巡邏時，就在北屯區文心國小外的人行道，發現一隻黑狗，且黑狗有項圈，還掛有紅包袋、香包等物品，陳馬上下車呼喚「LULU」，黑狗聽到後有反應，但因怕生，隨即逃跑，陳耐心不斷呼喚，並伸手撫摸黑狗，釋出善意，過程中黑狗還咬了陳一口，造成陳左手拇指被咬傷。

陳尋獲黑狗後，馬上通知老翁到派出所確認，老翁一眼就認出黑狗就是LULU，直說「不知道怎麼感謝你們」，LULU看到老翁，也不顧拴住的狗繩，興奮的不斷繞圈，還舉起前腳做出「拜拜」的動作，向老翁討抱，陳也鼓動老翁「你就抱牠一下啦」

老翁在7日又買了20多個包子、飲料到派出所，感謝警方協助他找回愛犬，老翁說，LULU是朋友在4年前給他飼養的，平時家人不在家，LULU就是陪伴他的家人，LULU走失了，讓他很難過，感謝警方能熱心找回他的愛犬。