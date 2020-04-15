影／新店家具工廠逢暗夜惡火 尋獲一焦屍疑是男員工

新北市新店區安康路二段一間家具工廠，昨晚10時許因不明原因起火，由於是鐵皮建築，火勢延燒迅速，新北市消防局獲報趕抵時，工廠已一片火海。消防局搶救至今天凌晨0時44分發現一具焦屍，其身分待查，懷疑是失聯的工廠40餘歲王姓員工。

據了解，起火的工廠呈現Ｌ型，為兩兄弟創立的兩家工廠相連，分別是巴洛克家具、聲長辦公家具工廠，總面積約3千多坪。

聲長家具的老闆說，他就住在附近，昨天晚間聽到鄰居告知「工廠失火了」趕往查看報案，卻一直電話聯繫不上平日都住在工廠二樓的王姓男員工；因王男機車還在工廠，警、消單位因此懷疑葬身火窟的是這名男子，將由警方進一步確認其身分。

消防局第四大隊長高宗祺受訪表示，此次火警一共出動134人、各式救災車46輛救火，燃燒面積約2千坪。因工廠內有油漆、甲苯、木材，二樓火勢猛烈，鐵皮隔間也燒到塌陷，消防人員救災困難度高、直至今天凌晨28分才將火勢撲滅。