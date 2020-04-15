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影／基隆市府24小時警衛卻驚傳遭竊 社會處被翻箱倒櫃

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影
基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天驚傳遭竊，市府後門1樓的社會處員工今天上午上班時，發現被人翻箱倒櫃，資料、文件散落一地，警方獲報趕至現場採證，發現竊賊是從一旁的未上鎖的窗戶爬入，沒有破壞大門。社會處表示，目前不清楚什麼東西遭竊，警方蒐證調查。

警方說，市政府有24小時警衛，每天晚上10點後都會在前後門拉下鐵門，並有員警24小時駐守防護，為何會有竊賊侵入，如何進入，又如何出去，都不被人發現，警方蒐證調查，懷疑市府進出通道可能有漏洞，已清查了解，懷疑可能是熟悉市府環境的人所為。

社會處說，竊賊到底竊取何物，目前令人不解。警方說，現場有一大箱口罩，沒有被偷走，是否竊取重要文件，或其他物品、財物，警方及市府正在釐清，並調監視器釐清。

基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影
基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影
基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影
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基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／攝影

基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／翻攝
基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／翻攝

基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／翻攝
基隆市政府24小時警衛驚傳遭竊，社會處被翻箱倒櫃。記者游明煌／翻攝

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