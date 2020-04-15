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影／鐵路街藏春色恐防疫破口 基警日夜站崗嫖客難買春
防疫當頭，中央疫情指揮中心下令全國酒店、舞廳停業，但基隆「鐵路街」被爆小姐仍在鐵窗內拉客暗藏春色。基隆市警第一分局昨天起加強查緝「鐵路街」，嚴防性交性，員警日夜站崗，嫖客難買春。
新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心9日下令，酒店和舞廳全面停止營業。基隆市沒有酒店、舞廳，但卡拉OK林立，警方加強臨檢，並要求保持社交距離。
而龍安街俗稱「鐵路街」仍傳出有私娼沒有休息，在全國酒店禁令後仍有拉客，易有私娼色情交易等情事。分局長婁子才說，正值全國防疫關鍵期，指示規劃部署警力，加強查緝與提升守望強度，不容「鐵路街」成防疫破口，警方查緝與守望雙管齊下。
第一分局自昨晚起，加強查緝「鐵路街」色情，員警在龍安街各出入口、暗巷徹夜站崗，並嚴查可疑人車，也規劃執行守望勤務，以強勢作為來遏止業者僥倖心態，全力防制不法色情及避免形成防疫破口。
婁子才要求執勤員警注意自身防疫安全，應全程戴上口罩，另也呼籲，妨害風化行為違反善良風俗，不肖業者勿以身試法。
鐵路街前幾日鐵窗內都還閃著紅色微光，人影晃動，還有陌生人行經。昨晚警方在前後路口站崗後，紅燈多暫時熄了，但仍可見到裡面有人，似乎是要暫避風頭。警方表示，會將持續警力作為，呼籲業者不要心存僥倖。
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