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台南違停車輛拖吊今起暫時移由警方處理 眉角在這裡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市的違規汽機車拖吊作業，從今天起暫時回歸警方負責。圖／停管處提供
台南市的違規汽機車拖吊作業，從今天起暫時回歸警方負責。圖／停管處提供

台南市車輛違停拖吊作業今天起有不同的狀況，由於委外拖吊舊的合約在昨天到期，新的合約還沒有上路，目前全市的拖吊都暫時回歸警方處理，換句話說，也就是完全沒有民間拖吊，交通局停車管理處表示，其中停車問題最嚴重的中西區與北區正在辦理委外作業中，預計大約一個月後會恢復民間拖吊，屆時會再公告。

停管處表示，而東區原本是委託民間拖吊，合約在昨天到期後，未來將回歸警方拖吊，而仁德區也是原本委外拖吊，合約昨天到期，新的廠商一直找不到，已經流標兩次，將再努力發包。台南市其他區則都是由警方拖吊。

委外拖吊與警方拖吊有何不同？停管處從4年起委外拖吊，民眾明顯感受到兩者的不同，由於民間拖吊業者是「按件計酬」，大致上是拖愈多賺愈多，使得市區拖吊情況頻繁，民眾批評「政府搶錢」，但針對市區黃金地段包括中西區、北區及東區等地，確實因為拖吊頻繁，改善違規停車的亂象。而相對的警方負責拖吊的區域，拖吊的頻率少很多。

停管處提醒，在尚未委託民間拖吊的這段空窗期，拖吊作業都回歸警方，拖吊車輛保管場地也改變，民眾領車時不要跑錯地方。

中西區與北區（中北）的拖吊場原本在光賢街28號武聖夜市附近，警方拖吊期間將改到南區拖吊場，地點在興隆路333號，也就是南區區公所後方，目前已遴選新的廠商，是原有的舊廠商得標，整備期大約要一個月，未來的保管場仍在光賢街28號，停管處表示，業者一個月後正式重新上路，會再公告。

至於東區與仁德區部分（東仁），民間拖吊場原本在中華東路三段77巷12號，安安婦幼醫院對面，但警方拖吊期間，將暫時移往永康區拖吊場，地點在永大路五段1號，也就是永大夜市斜對面、東東宴會場隔壁，而原來的拖吊場將不再使用，等到仁德發包委外後，會有新的拖吊場。

停管處表示，由於仁德區違停的車輛少，因此單獨發包困難，但仍會持續辦理發包作業。

停管處表示，原委外拖吊契約保管車輛期限為5日，中北、東仁拖吊場未領回的車輛將於4月18日前全數移置至交通局轄下安平車輛保管場（安平區國平東路51號）候領，並依程序辦理公告3個月後執行拍賣作業，民眾若對領車地點有疑問，可電洽06-2999309或06-2991111分機8860查詢。

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