北門蘆竹溝暗夜惡火竄出 2樓工寮全面燃燒
台南市北門區蘆竹溝漁村一處鐵皮倉庫今天凌晨傳出火警，火勢猛烈，波及倉庫內2輛機車，台南市消防局共調派16輛消車、33名打火弟兄馳往灌救，約半小時將惡火撲滅，幸無人員受困，起火原因待查。
台南市消防局119勤務中心是在凌晨3點40分接獲民眾通報，北門區三光里蘆竹溝一處2層樓鐵皮倉庫有火煙冒出，立即調派北門、將軍、學甲、七股、佳里、學甲、麻豆等消防分隊趕往，率先趕抵的北門分隊3點53分到達，發現已有明火竄出，火勢一度猛烈，消防隊員架起火線前後包圍，制止惡火蔓延。
打火弟兄全力灌救，火勢凌晨4點8分獲得控制，4點14分撲滅，燃燒面積約25平方公尺，進一步清查，現場倉庫內燃燒鐵2部機車、工具、雜物及10公升汽油，起火原因將持續釐清。
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