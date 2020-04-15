北門蘆竹溝暗夜惡火竄出 2樓工寮全面燃燒

台南市東區一棟老公寓的住戶最近上吐下瀉，懷疑味道怪怪的自來水有問題，房東聞訊調查，赫見地下蓄水池被剛退租的陳姓男碩士生棄置瓶裝尿液、煙蒂等廢棄物；陳聲稱誤以為蓄水塔是化糞池才貪圖方便丟垃圾，願賠償道歉，但住戶還是氣得揚言要提告求償。

2020-04-15 00:05