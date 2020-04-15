快訊

美軍電偵機現蹤台灣南部海域 3週內第12度

瘟疫中出社會的日本新鮮人 令和時代「求職冰河期」？

北門蘆竹溝暗夜惡火竄出 2樓工寮全面燃燒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門蘆竹溝暗夜惡火竄出，2樓倉庫全面燃燒，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝
台南北門蘆竹溝暗夜惡火竄出，2樓倉庫全面燃燒，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝

台南市北門區蘆竹溝漁村一處鐵皮倉庫今天凌晨傳出火警，火勢猛烈，波及倉庫內2輛機車，台南市消防局共調派16輛消車、33名打火弟兄馳往灌救，約半小時將惡火撲滅，幸無人員受困，起火原因待查。

台南市消防局119勤務中心是在凌晨3點40分接獲民眾通報，北門區三光里蘆竹溝一處2層樓鐵皮倉庫有火煙冒出，立即調派北門、將軍、學甲、七股、佳里、學甲、麻豆等消防分隊趕往，率先趕抵的北門分隊3點53分到達，發現已有明火竄出，火勢一度猛烈，消防隊員架起火線前後包圍，制止惡火蔓延。

打火弟兄全力灌救，火勢凌晨4點8分獲得控制，4點14分撲滅，燃燒面積約25平方公尺，進一步清查，現場倉庫內燃燒鐵2部機車、工具、雜物及10公升汽油，起火原因將持續釐清。

台南北門蘆竹溝暗夜惡火竄出，2樓倉庫全面燃燒，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝
台南北門蘆竹溝暗夜惡火竄出，2樓倉庫全面燃燒，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝
台南北門蘆竹溝暗夜惡火竄出，2樓倉庫全面燃燒，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝
台南北門蘆竹溝暗夜惡火竄出，2樓倉庫全面燃燒，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝
台南北門蘆竹溝暗夜惡火竄出，2樓倉庫全面燃燒，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝
台南北門蘆竹溝暗夜惡火竄出，2樓倉庫全面燃燒，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝

延伸閱讀

台南／南化寶光聖堂「花旗木花海」賽櫻花 學甲小葉欖仁綠色隧道

遭砸破頭血流乾死在工寮 2友人被依傷害、遺棄致死起訴

「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗 台南北門急水溪口現蹤

與妻不和負氣離家 泰男在偏僻工寮搭帳篷窩身吸毒遭逮

相關新聞

台南違停車輛拖吊今起暫時移由警方處理 眉角在這裡

台南市車輛違停拖吊作業今天起有不同的狀況，由於委外拖吊舊的合約在昨天到期，新的合約還沒有上路，目前全市的拖吊都暫時回歸警...

影／台中中區公園路大樓火警 11人倉皇逃生1嗆傷

台中市中區公園路今天凌晨零時許傳出火警，消防局派寢60餘名人力、雲梯車前往搶救，經查有住戶受困在12樓，消防隊順利救出5...

轎車衝入屏東萬丹魚池 3人坐在車頂待援宛如孤島求生

潘姓男子昨天駕車載2名友人到屏東訪友，經過萬丹鄉大學路一處轉彎處時，疑似路況不熟，一時恍神沒有轉彎，轎車飛衝進轉彎處的魚...

自己下車？被甩車外？撞護欄 駕駛國道遭輾斃

國道三號苗栗縣苑裡南下路段昨天清晨發生轎車連環碰撞事故，廿三歲張姓男子疑駕車失控自撞護欄後，又遭後方其他三輛車碰撞，張的頭部遭輾壓慘死車道上，但他是站在車道遭其他車輛撞飛，還是從車內拋飛到車道上遭輾壓，檢警還要調查釐清。

大廠汙泥 被清運業倒農地

彰化檢方查獲桃園和苗栗的三家環保科技公司涉嫌串通清運、貨運和砂石公司，以合法掩護非法，在農牧用地、河川地濫倒十四萬噸事業汙泥，三年多來不法獲利至少五億多元。檢方昨天依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴冠昇環宇等八家公司和相關業者廿六人，並查扣業者名下約兩億五千多萬元資產。

影／新店家具行大火 疑一名男員工受困火場

新北市新店區安康路二段一間家具工廠，昨晚10時許因不明原因起火，由於是鐵皮建築，火勢延燒迅速，新北市消防局獲報趕抵時，工...

租約到期…碩士生 瓶裝尿液丟公寓蓄水池

台南市東區一棟老公寓的住戶最近上吐下瀉，懷疑味道怪怪的自來水有問題，房東聞訊調查，赫見地下蓄水池被剛退租的陳姓男碩士生棄置瓶裝尿液、煙蒂等廢棄物；陳聲稱誤以為蓄水塔是化糞池才貪圖方便丟垃圾，願賠償道歉，但住戶還是氣得揚言要提告求償。

影／新店家具工廠大火 疑有人員受困

新北市新店區安康路二段一間家具工廠今天晚間10時許因不明原因起火燃燒，消防獲報後趕到現場，目前仍在滅火中。

計程車司機 因不明原因墜落高屏橋

高屏大橋今天下午4時許，由高雄往屏東方向的路上，有一輛計程車停靠在路邊，路過民眾察覺有異，立刻報警處理，警消獲報到場後展...

高雄女子不明原因落水 消防及時搶救

高雄楠梓區右昌大橋今凌晨傳出落水案件，一名花姓女子因不明原因失足落水後，在河面上載浮載沉，幸好高雄市消防局消防員獲報後及...

偷腳踏車又闖麵店偷口罩與食材 警盤查眼尖破兩案

51歲莊姓男子昨天下午騎著偷竊的自行車，行經新北市板橋區大同街時，因行跡可疑被警方攔查，他心虛坦承單車是偷來的，沒想到員...

8旬翁照顧阿茲海默症妻子留言「要先走了」女兒急報警

台南永康區8旬卓姓老翁今天中午突然打電話跟女兒說「要先走了」，隨即開車出門，因他長期照顧患有阿茲海默症的妻子，身心俱疲，...

熱門新聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

鈕承澤賠「2百多萬」想拚緩刑 性侵女助理判4年

紅單未繳房子竟被拍賣 法律學者：拍賣屋內電器就夠了

藝人祝釩剛又惹「麻」煩！身懷大麻油電子菸被逮

疫情當頭申請事故表 中市交大籲：多用網路、少跑馬路

影／性侵判8年送監執行 秦偉外套遮手銬狼狽入獄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。