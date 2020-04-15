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影／台中中區公園路大樓火警 11人倉皇逃生1嗆傷
台中市中區公園路今天凌晨零時許傳出火警，消防局派寢60餘名人力、雲梯車前往搶救，經查有住戶受困在12樓，消防隊順利救出58歲的女子，女子僅嗆傷，經送醫後無大礙，另外消防局也在9樓協助其他10位住戶脫困，都無生命危險，火勢在今天凌晨零時許撲滅，起火點為9樓一間房間，詳細的起火原因有待後續調查。
台中市消防局勤指中心表示，今天凌晨零時許，中區公園路的12樓高住宅大樓傳出火警，經派遣中區、信義、大誠、中港、東英分隊及第七大隊，出動17輛救災、救護車輛、66名人力，由第七大隊組長簡惟濱指揮搶救。消防隊到場時發現，大樓9樓冒出火煙，12樓據報有住戶受困。
消防隊在今天凌晨零時42分順利救出受困的女子（58歲），救出時女子意識清楚，僅有輕微嗆傷，經救護車送往平等澄清醫院治療，另外也在火場內救出其他10名住戶（5男5女），火勢在今天凌晨零時45分撲滅。
消防人員初步調查，起火點是大樓9樓的其中一間房間起火燃燒，燃燒面積約20平方公尺，詳細的財損、起火原因，有待後續調查釐清。
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