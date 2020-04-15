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轎車衝入屏東萬丹魚池 3人坐在車頂待援宛如孤島求生
潘姓男子昨天駕車載2名友人到屏東訪友，經過萬丹鄉大學路一處轉彎處時，疑似路況不熟，一時恍神沒有轉彎，轎車飛衝進轉彎處的魚池，還好魚池不深，3人自行爬到車頂待援，沒有大礙。
據了解，50歲潘姓男子，昨天駕車載2名友人從新北出發，準備前往萬丹鄉拜訪友人，行經大學路時，轎車突然偏離車道，衝進路旁的泰國蝦魚池。衝擊的瞬間，濺起數高公尺水花，所幸魚池不深，汽車半截露在水面上，潘等3人從車內逃出。
3人脫困後立刻爬上車頂，但因距離道路將近10公尺，因此3人只能坐在車頂待援，3人的處境宛如受困在孤島上。警、消單位獲報到場後，消防員以背負的方式將人救出魚池，並將衝入魚池的轎車拖吊上岸。
警方對駕駛人潘姓男子實施酒測，確認並無酒駕。潘不好意思地向警方表示，「一時恍神，才會不小心開進魚池」。
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