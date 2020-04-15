影／新店家具行大火 疑一名男員工受困火場

新北市新店區安康路二段一間家具工廠，昨晚10時許因不明原因起火，由於是鐵皮建築，火勢延燒迅速，新北市消防局獲報趕抵時，工廠已一片火海。消防局搶救至11時許，一度傳出在工廠2樓發現一名男子已無生命跡象，廠方懷疑是住在工廠內的王姓男員工，隨後證實為假消息，目前仍在搜救中。

據了解，起火的工廠呈現Ｌ型，為兩家家具工廠相連，分別是巴洛克家具、長生辦公家具工廠，總面積約1200坪。消防員獲報趕抵時，得知疑似有人員受困，除了以強力水柱「斷火路」，也以輪盤切割器破門鐵門入內尋找火點滅火、救人。