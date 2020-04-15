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租約到期…碩士生 瓶裝尿液丟公寓蓄水池
台南市東區一棟老公寓的住戶最近上吐下瀉，懷疑味道怪怪的自來水有問題，房東聞訊調查，赫見地下蓄水池被剛退租的陳姓男碩士生棄置瓶裝尿液、煙蒂等廢棄物；陳聲稱誤以為蓄水塔是化糞池才貪圖方便丟垃圾，願賠償道歉，但住戶還是氣得揚言要提告求償。
蓄水塔內的水因為汙染，呈現黃濁，房客想到近兩個月都使用這些水洗東西、洗澡，甚至漱口、刷牙及食用等，都覺得噁心。吳姓女住戶說，她認為長期丟廢棄物是故意的，擬提告涉犯妨害公眾飲用水、傷害及毀損罪。
警方說，住戶八日先電話報案，但還沒有正式提告。成大校方表示，已有住戶報警，屬司法事件，校方不介入。
鄭姓女住戶說，近兩個月陸續有房客察覺自來水有異味，房東詢問自來水公司是否在配水中的氯含量較高才導致怪味，但水公司回報一切正常。最近再有房客反應上吐下瀉就醫，房東先爬上頂樓檢查水塔查無異狀，後來到地下蓄水池時即被眼前景象嚇壞。
鄭女說，當時水塔上的水面漂浮著衛生紙、菸蒂等垃圾，更讓人咋舌的是還有多袋的瓶裝尿液和廚餘，水質更因受汙染而呈現混濁的灰黃色。
據了解，曾有一名碩士生租約到期，房東要求他退租前先把堆在地下室的垃圾全清除，不料該研究生卻把「已加蓋」的水塔打開，直接將垃圾倒入水塔。
住戶將此事ＰＯ上網引起熱議，紛紛難以置信，有人表示，「噁到爆炸」。
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