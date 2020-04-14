計程車司機 因不明原因墜落高屏橋

高屏大橋今天下午4時許，由高雄往屏東方向的路上，有一輛計程車停靠在路邊，路過民眾察覺有異，立刻報警處理，警消獲報到場後展開搜尋，隨後發現一名50歲的男子，已經失去意識倒臥在高屏大橋下，隨後送往醫院救治，詳細事故原因，仍待警方釐清。

據了解，今天下午4時18分，正值下班尖峰時刻，高屏大橋上南來北往的車潮湧現。從高雄往屏東方向的民眾，卻發現一輛計程車停靠在橋上，仔細一看卻發現車上空無一人，民眾察覺有異，立刻報警處理。

警消獲報到場後，隨即展開搜索，出動4輛車、1艘小艇，共11人前往搜救，隨後在橋下發現，一名50歲的男子倒臥在高屏大橋下，且已經失去呼吸心跳，搜救人員立刻裡用吊臂將他拉上岸送醫搶救，詳細事故原因，仍待警方釐清。