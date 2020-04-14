高雄女子不明原因落水 消防及時搶救

高雄楠梓區右昌大橋今凌晨傳出落水案件，一名花姓女子因不明原因失足落水後，在河面上載浮載沉，幸好高雄市消防局消防員獲報後及時到場，採用水上救生拖臂帶人法，將花女拉回岸上。

據了解，花女（32歲）今凌晨1點多時，因不明原因在右昌橋下意外落水，在河面上載浮載沉，現場聚集十多位民眾圍觀，高雄市消防局接獲報案，趕抵現場。

由於當時天色漆黑又無足夠照明，到場的高市消防局右昌分隊長陳建中指示消防同仁攜帶救生裝備扛著救生艇冒險下水搶救。

搶救人員董師群、韋怡均、黃峙惟及李冠璋等4人迅速敏捷靠近患者，在接近花女時，她還有用微弱聲音求救，消防員即時運用水上救生拖臂帶人法，合力將漂浮在水面上的花女拖至救生艇上。

成功將花女帶回岸邊後，消防員合力將患者搬運到長背板上固定，完成固定後合力搬運上救護車，由專責救護人員接手立刻進行車內二次評估生命徵象,給予患者保暖、血壓、血氧及脈搏監測，送醫急救。