偷腳踏車又闖麵店偷口罩與食材 警盤查眼尖破兩案

51歲莊姓男子昨天下午騎著偷竊的自行車，行經新北市板橋區大同街時，因行跡可疑被警方攔查，他心虛坦承單車是偷來的，沒想到員警看莊男十分眼熟，比對後才發現莊男還闖入一間知名麵店行竊，詢後將他依竊盜罪移送新北地檢署。

據了解，莊男竊盜前科累累，他前天凌晨跑到江子翠捷運站5號出口附近停車處，偷走一輛腳踏車，隨後騎著腳踏車跑到民治街上一間知名的麵店行竊，翻找許久找不到現金，拿了麵店內的皮蛋、豬肝、豬心等食材，又看到桌上擺著一包口罩，心想防疫期間一「罩」難求，口罩也順手摸走，騎腳踏車揚長而去。

麵店老闆開業後，發現多項食材與口罩不翼而飛，調閱監視畫面才發現莊男行竊，前後待了48分鐘，讓麵店老闆憤而PO網，提醒附近店家小心。

海山分局網路巡邏後主動偵辦，循線鎖定行竊男特徵，昨天下午文聖派出所員警執行巡邏勤務時，在大同街上發現騎著腳踏車不停搖晃、行跡可疑的莊男，因此上前盤查，莊男心虛坦承腳踏車是偷來的，員警眼尖發現莊男身影與麵店竊賊相似，比對後發現就是莊男。