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國3苑裡連環碰撞車禍 男子拋飛或遭輾壓身亡待查

聯合報 / 記者胡蓬生劉星君／苗栗即時報導
國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生車輛連環碰撞事故，駕駛銀色轎車的23歲張姓男子慘死在車道上，疑遭拋飛或遭他車撞及輾壓死亡。圖／苗栗縣消防局提供
國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生車輛連環碰撞事故，駕駛銀色轎車的23歲張姓男子慘死在車道上，疑遭拋飛或遭他車撞及輾壓死亡。圖／苗栗縣消防局提供

國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生轎車連環碰撞事故，23歲張姓男子疑似駕車失控自撞護欄後，車子又遭後方其他3輛車碰撞，張男頭部遭輾壓慘死車道上，但他是碰撞後站在車道遭其他車輛撞飛，還是從車內拋飛到車道上才遭輾壓，檢警還要調查釐清。

警方初步調查，今天清晨5點左右，張姓男子駕駛銀色轎車行經國道3號南下154公里處，不知何故失控撞上內側護欄，車輛翻滾並打橫在內線、中線車道間。

後方姚姓男子駕駛轎車行經時碰撞到散落物並擦撞到張男的車，但數分鐘後許姓女子駕駛的計程車也疑似閃避不及撞上張男的車及分隔島，車頭毀損嚴重，許姓女駕駛被困在車內飽受驚嚇，被救護人員拉出送醫；車禍現場散落物、跡證長達近200公尺。

警方到場調查，起初認為車禍現場相關車輛共3輛，但駕駛休旅車的陳姓男子稍後也向國道大甲分隊報案稱曾撞到死者的車，上午並回後國道後龍分隊，警方吊起他的車勘驗，發現底盤有大面積噴濺的血跡，推測陳的休旅車有可能是最早輾壓過張姓男子的車輛，另外姚男的車和許女的計程車也都有點狀血跡，3名駕駛人都沒酒駕，因當時天色仍昏暗，也不清楚有沒有輾壓到死者。

車禍發生時有拖吊車司機說第一時間聽到無線電喊當時有男子站在銀色轎車旁，但無法證實就是死者，警方查看其他車輛的行車記錄器畫面，但無法確認張男是自撞後被拋飛到車道後才遭輾壓，還是被其他車輛撞飛，警方不排除整起事故還有其他行經車輛涉及，將待檢警相驗調查釐清事故原因及責任，至於休旅車離開現場後才報案，是否涉及肇逃也有待檢方認定。

國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生車輛連環碰撞事故，駕駛銀色轎車的23歲張姓男子慘死在車道上，疑遭拋飛或遭他車撞及輾壓死亡。圖／苗栗縣消防局提供
國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生車輛連環碰撞事故，駕駛銀色轎車的23歲張姓男子慘死在車道上，疑遭拋飛或遭他車撞及輾壓死亡。圖／苗栗縣消防局提供
國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生車輛連環碰撞事故，駕駛銀色轎車的23歲張姓男子慘死在車道上，疑遭拋飛或遭後車撞及輾壓死亡。圖／苗栗縣消防局提供
國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生車輛連環碰撞事故，駕駛銀色轎車的23歲張姓男子慘死在車道上，疑遭拋飛或遭後車撞及輾壓死亡。圖／苗栗縣消防局提供
國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生車輛連環碰撞事故，駕駛銀色轎車的23歲張姓男子慘死在車道上，疑遭拋飛或遭他車撞及輾壓死亡。圖／苗栗縣消防局提供
國道3號苗栗縣苑裡南下路段今天清晨5點左右發生車輛連環碰撞事故，駕駛銀色轎車的23歲張姓男子慘死在車道上，疑遭拋飛或遭他車撞及輾壓死亡。圖／苗栗縣消防局提供

車道 國道 事故

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