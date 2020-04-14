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桃警局3線1星科長補實 64警官異動17走馬上任

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市警局公布新一波警政人事異動，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長等64人。圖／市警局提供
桃園市警局公布新一波警政人事異動，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長等64人。圖／市警局提供

受到疫情影響，內政部警政署警政高階人事凍結，桃園市警局不少中高階人事職缺懸而未補，市警局今天下午表示，為讓部分中高階職缺遞補，包括原有市警局3線1星防治科長空缺至今未補，由於3線1星以上職缺由警政署控管，市警局提報警政署同意後，發布市警局及所屬分局人事異動64人，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長、主任秘書室秘書余政毅調升督察室督察、龜山副分局長張鶴瓊調升3線1星主任秘書室秘書，人事異動自17日交接上任。

市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，包括防治科長等相關職缺，考量各職缺人選品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職期調任及內外勤職務歷練等原則，進行通盤檢討後，調整這波64位中階警官職務異動。

其中3線1星高階警官職缺，均由警政署控管，由於原防治科長王鉉仁調任公關室主任後，遺缺一直由專員代理，市警局考量任務需要，經報請警政署同意後，根據各項原則將相關人事職缺一併檢討調整，包括詹忠調任防治科科長、余政毅調任督察室督察、張鶴瓊調任主任秘書室秘書及各分局副分局長、組長各階人事64人調任或調升異動（名單如附表）。

桃園市警局公布新一波警政人事異動，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長等64人。圖／市警局提供
桃園市警局公布新一波警政人事異動，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長等64人。圖／市警局提供
桃園市警局公布新一波警政人事異動，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長等64人。圖／市警局提供
桃園市警局公布新一波警政人事異動，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長等64人。圖／市警局提供
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桃園市警局公布新一波警政人事異動，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長等64人。圖／市警局提供
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疫情 內政部

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