桃警局3線1星科長補實 64警官異動17走馬上任

受到疫情影響，內政部警政署警政高階人事凍結，桃園市警局不少中高階人事職缺懸而未補，市警局今天下午表示，為讓部分中高階職缺遞補，包括原有市警局3線1星防治科長空缺至今未補，由於3線1星以上職缺由警政署控管，市警局提報警政署同意後，發布市警局及所屬分局人事異動64人，包括市警局督察室督察詹忠調升防治科長、主任秘書室秘書余政毅調升督察室督察、龜山副分局長張鶴瓊調升3線1星主任秘書室秘書，人事異動自17日交接上任。

市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，包括防治科長等相關職缺，考量各職缺人選品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職期調任及內外勤職務歷練等原則，進行通盤檢討後，調整這波64位中階警官職務異動。