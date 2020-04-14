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警察先生辛苦了！資源回收婦暖心送上200片口罩

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
一名年約60歲資源回收婦人（左）專程送2盒醫用口罩，暖心的舉動，讓受理的台中市太平派出所警員巫明桓（右）很感動。記者趙容萱／翻攝
一名年約60歲資源回收婦人（左）專程送2盒醫用口罩，暖心的舉動，讓受理的台中市太平派出所警員巫明桓（右）很感動。記者趙容萱／翻攝

台中市警局太平派出所警員巫明桓今天說，日前一名年約60歲資源回收婦人拿著兩盒醫療用的口罩，專程送到太平派出所，還對著員警說「恁辛苦了，這兩盒口罩乎恁用，免煩惱我這邊的夠用。」婦人不願留下姓名，默默的載著回收物品離去，暖心舉動讓第一線執勤的員警深深感動。

這名婦人是騎電動車到太平派出所，職班中的警員巫明桓上前關懷並詢問「有無需要服務？」婦人拿出兩盒、約200片的口罩，表示要給派出所員警使用。

巫明桓說，當時他一度表示警方的口罩夠用，請她放心，但是該名婦人堅持表示，這些口罩是過年前到大賣場買的，目前自己都有定時到藥局排隊領取口罩，只要留下本身夠用的量就好。

婦人還表示，最近在電視看到員警每天都在臨檢或協助居家檢疫、居家隔離勤務，實在太危險了，這兩盒口罩希望送給派出所以備不時之需。

太平警方表示，感謝婦人的善心之舉，讓社會更加有愛，亦持續呼籲民眾防疫期間盡量避免到密閉場所或人群聚集處，並養成勤洗手習慣，勿觸摸口鼻，減少疫情傳播及發生。

一名年約60歲資源回收婦人專程送2盒醫用口罩，婦人不願留下姓名，默默的載著自己回收的物品離去，暖心的舉動，讓受理的台中市太平派出所警員巫明桓很感動。記者趙容萱／翻攝
一名年約60歲資源回收婦人專程送2盒醫用口罩，婦人不願留下姓名，默默的載著自己回收的物品離去，暖心的舉動，讓受理的台中市太平派出所警員巫明桓很感動。記者趙容萱／翻攝

口罩 資源回收

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