白目！酒駕還敢鬧事砸車打人 警察也不是塑膠做的

新北市立林口高中校門口今天清晨6時許發生行車糾紛，1名蔡姓男子駕駛轎車惡意擋路攔下另1輛物流貨車，耍流氓拿球棒打傷貨車司機並砸破擋風玻璃。警方獲報趕抵，聞到蔡男身上濃厚酒臭，他的翁姓友人卻跳出來主張：「車是我開的！」後來員警調閱監視器戳破謊言，蔡男才是駕駛、翁男說謊頂替，2人都要吃官司。

據了解，33歲蔡男是1家薑母鴨餐廳老闆，今天清晨明知自己喝了酒，卻開車搭載35歲翁姓友人外出，結果在路上與53歲翁姓司機駕駛的貨車發生擦撞，他追上前去攔車，把貨車直接堵在林口高中校門前的大馬路上，繼而拿出球棒怒找對方司機理論，不僅砸車還把人打傷。

警方獲報發生交通事故趕抵，卻在蔡男身上聞到濃濃酒味，立即質問是否開車，結果蔡男否認，他的翁姓友人立即跳出來辯護「車子是我開的！」後來員警調閱監視器畫面輕易戳破謊言，蔡男酒測值高達0.46毫克，接受偵詢後被依公共危險、傷害、毀損共3項罪嫌移送法辦，翁男則依頂替罪嫌移送地檢署。

另一方面，當時是大清早6點多，蔡男在大街上喧嘩，驚動附近大樓住戶拿出手機錄影上傳臉書社團，他拿球棒耍流氓怒嗆攻擊貨車司機的過程都被公開，直到警車抵達，才默默走向車旁將球棒放回駕駛座，惡行惡狀令人髮指。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康