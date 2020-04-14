失智婦呆站分隔島快速車流超危險 警暖心攙扶速送返家

80歲吳姓老婦患有失智，日前獨自外出迷路，呆站在台北市中山區的馬路分隔島上；當時往來車流密集，十分危險，幸她手上配戴留有其兒聯絡方式的愛心手環，讓警方快速送返家。

中山分局大直派出所警員曾泓翊上月29日下午巡邏時獲報，有名老婦站在北安路、明水路口的分隔島上，趕抵發現路上車輛來往多，十分危險，立刻將老婦攙扶到路旁人行道。

陳員發現老婦手部配戴愛心手環，上頭記載幾通電話，立刻撥打其中一支號碼，聯繫上老婦兒子，通知他到派出所接回。

陳男說，自己養育3兒，平常工作忙，皆在家裡準備食物給母親；因母親有失智，先前還曾走失，才向社會局申請愛心手環讓母親配戴，不料這次竟跑到大馬路，未來考慮請外傭，也感謝警方及時救援，幸沒發生悲劇。

中山分局說，愛心手環內建長者個案編號及資料，增加警方查詢線索，萬一長者走失可更快查名身分，聯絡相關照顧者到場。