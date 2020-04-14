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母哭喊「你弟被綁架」 機靈正妹攔阻80萬元

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
沈女長相清秀，今天上午接獲母親哭訴「你弟被綁架」後仍不驚慌，沈穩致電板橋警分局求助，成功攔阻80萬元。圖／警方提供
沈女長相清秀，今天上午接獲母親哭訴「你弟被綁架」後仍不驚慌，沈穩致電板橋警分局求助，成功攔阻80萬元。圖／警方提供

32歲沈姓女子今天上午上班時接獲母親來電，哭訴弟弟慘遭綁架，要準備匯款給綁匪，沈女一聽警覺有異，致電求助板橋警分局，在警方協助查證下才發現原來全是詐騙集團搞的鬼，及時攔阻母親辛苦存的80萬元。

板橋警方表示，沈女今天上班時接到母親來電，哭訴弟弟因為幫人作保被跳票，遭錢莊綁架，要求他支付擔保費用，電話另端還傳來哭喊聲，對方更嗆聲「如果不去匯款就等著收屍吧!」讓她不知如何是好，只好致電女兒求救，並準備依約匯款80萬元。

沈女警覺有異，安慰母親後致電板橋警分局求助，員警指導她先查看來電顯示號碼，發現來電號碼有異，便判斷此時弟弟手機一定打不通，於是要沈女改撥弟弟任職公司的電話，果然發現弟弟安然無恙，是詐騙集團在搞鬼，順利勸阻母親匯款。

警方表示，詐騙集團花招層出不窮，「假綁票」雖已是詐騙老梗，接到電話的民眾仍會因情緒緊張容易受騙上當，且詐騙集團常挑選民眾去上班，只剩長輩在家時撥打電話，又會竄改來電顯示，使長輩第一時間難以判斷真偽，在無人求助的情況下就容易聽從指示匯款，

沈女機靈求助警方，在警方指導下查看來電顯示，發現來電號碼又異，又撥打弟弟任職公司的電話，才確認是詐騙集團搞鬼。圖／警方提供
沈女機靈求助警方，在警方指導下查看來電顯示，發現來電號碼又異，又撥打弟弟任職公司的電話，才確認是詐騙集團搞鬼。圖／警方提供

詐騙集團 綁架 保費

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