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後指部上校副旅長 聚餐返家休息竟猝死
後備指揮部一名上校副旅長，昨晚與友人聚餐後返家休息，上午卻被家人發現已無呼吸心跳，桃園地檢署檢察官與法醫今天進行相驗，初步調查死因為心因性休克，家屬對死因無意見。
桃園市警局桃園分局人員表示，上午接獲民眾報案，立即派員前往查看，警方到場後發現，一名男子已經沒有呼吸心跳，立即協助家人呼叫消防局救護人員，經過確認男子已經明顯死亡，轉由家屬處理後續事宜。
警方表示，根據家人轉述，在南部某單位服務、年約40多歲的上校副旅長利用昨晚休假時間，與桃園地區友人相約餐敘，席間也有飲酒，結束餐敘後返回住處休息，但平時作息正常的副旅長，早上卻遲遲未起床，家人到臥室才發現副旅長全身冰冷，已無呼吸心跳，立刻向警方報案。
後備指揮部在接獲訊息後，也派員前往副旅長家中探視並協助處理。桃園地方檢察署檢察官與法醫也在下午進行相驗，以釐清死因，初步調查死因為心因性休克，沒有外力介入他殺之嫌，家屬對死因無意見。
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