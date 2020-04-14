快訊

遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

猛爆性肝炎發作 兆豐銀獨董廖學興逝世享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高市保大體貼員警發戰術背心 評價卻不一

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市保大特勤員警介紹他們所穿的戰術背心，可放不少配備，加上防彈背心重達7公斤。記者林保光／攝影
高雄市保大特勤員警介紹他們所穿的戰術背心，可放不少配備，加上防彈背心重達7公斤。記者林保光／攝影

警政署在5年前大批採購的防彈背心已逾效期，高雄市警局調用未過期的防彈背心，暫以「共同裝備」支援外勤員警使用中，高雄市警保安大隊為體貼員警，自購戰術背心（俗稱「襯套」）供員警裝配備，但員警發覺襯套太重，行動並不靈活；不過，特勤員警卻認為，有襯套在執勤上更方便，評價不一。

高雄市警保安大隊表示，這次採購40件戰術背心，配給迅雷、黎明、雷霆、雄岡等4中隊使用，戰術背心不是防彈衣，目的是為了提升執勤警力識別度，也整合各項裝備，供員警執勤攜帶方便，目前在試辦階段，保大在試辦期間，會參酌員警意見，希望符合員警需求好發揮勤務效能。

員警表示，警政署因2015年大批採購的警用防彈背心5萬多件，使用期限去年12月到期，警政署分批採購新防彈背心，第一批1萬2100多件，經送NIJ美國司法協會，接受3A級抗彈測試沒通過，未完成驗收，以致新防彈背心還未發下，預計5、6月才能發出新防彈背心。

平時保大員警因裝備不少，保大才另購置戰術背心給員警使用，但員警認為，防彈背心加戰術背心，重達3.5公斤， 常磨到臉、卡腋窩，執勤行動較不靈活，並不方便。

不過，常執行攻堅勤務的特勤中隊員警說，「因為特勤裝備不少，有襯套比較方便」。特勤員警說，特勤用的戰術背心就有3公斤，另加上防彈背心就有近7公斤重，有別其他員警使的用的襯套，可能執勤內容有別，基層才有不同聲音。

高雄市 司法

延伸閱讀

高市文化局館舍文化園區人流管制 駁二小火車加大間隔

收入銳減 高市遊覽車運將參加培訓領「救命錢」

高雄市地價稅累進起點地價上調 今年為377.4萬元

高雄市議會16日開程序委員會 23日前開臨時會

相關新聞

後指部上校副旅長猝死 相驗心因性休克死亡

後指部嘉義後備上校42歲副旅長昨天休假返回桃園住家，據了解他後來與疑因桃園地區後備輔導幹部聚餐，席間喝了點酒，到晚間9點...

白目！酒駕還敢鬧事砸車打人 警察也不是塑膠做的

新北市立林口高中校門口今天清晨6時許發生行車糾紛，1名蔡姓男子駕駛轎車惡意擋路攔下另1輛物流貨車，耍流氓拿球棒打傷貨車司...

母哭喊「你弟被綁架」 機靈正妹攔阻80萬元

32歲沈姓女子今天上午上班時接獲母親來電，哭訴弟弟慘遭綁架，要準備匯款給綁匪，沈女一聽警覺有異，致電求助板橋警分局，在警...

失智婦呆站分隔島快速車流超危險 警暖心攙扶速送返家

80歲吳姓老婦患有失智，日前獨自外出迷路，呆站在台北市中山區的馬路分隔島上；當時往來車流密集，十分危險，幸她手上配戴留有...

影／高市保大體貼員警發戰術背心 評價卻不一

警政署在5年前大批採購的防彈背心已逾效期，高雄市警局調用未過期的防彈背心，暫以「共同裝備」支援外勤員警使用中，高雄市警保...

影／駕駛不配合盤查還衝撞警車 警開1槍打中制伏先送醫

一輛紅色轎車昨天下午逆向停在新竹縣湖新路旁，民眾覺得有異報案後，新湖分局湖鏡所員警簡呈達、黃柏樺前往處理，發現該車竟涉嫌...

疫情當頭申請事故表 中市交大籲：多用網路、少跑馬路

台中市警局交通大隊為便利民眾 申領交通事故資料、減少路途往返奔波之苦，已在上線「道路交通事故為民服務系統」，除能線上申請...

怪老人朝歸仁區公所丟兩條蛇 嚇壞眾人

一名騎機車的老人，上午將兩條蛇丟向歸仁區公所，嚇壞在門口量體溫登記姓名的女員工，還嗆聲「要繼續丟」。市政府農業局獲報到場...

影／隔壁施工圍牆壓死人 寵物店老闆晚開店逃一劫

台中市北區三民路三段一處新建房舍工地，今天上午近11時許傳出工地圍牆倒塌意外，一名陳姓工人遭壓在1.5公尺的圍牆碎石中，...

土流氓PK壕屁孩 送醫院也要進法院

新北市三重區凌晨因超車糾紛引發街頭聚眾鬥毆，警方動員30名快打警力壓制雙方氣焰，共逮捕12人，意外發現兩造「壁壘分明」，...

高雄鳳山中山公園火警 8輛機車燒剩骨架

高雄鳳山區中山公園昨傍晚發生機車火警，8輛停在公園附近停車格內的機車全部遭烈火延燒，僅剩下骨架。起火原因，仍待消防局火調...

超噁！成大研究生排泄物丟水塔 住戶連喝兩個月屎尿

網友在臉書「爆料公社」爆料，指自己租住的大樓最近兩個月，房客都反應自來水有怪味，經房東追查，竟然在地下室的水塔內發現許多...

熱門新聞

萬華傳隨機殺人！房仲員持刀猛刺計程車司機10多刀 供稱「他想對我不利」

鈕承澤賠「2百多萬」想拚緩刑 性侵女助理判4年

跨越窄道沒安全防護配備 洗窗工人從15樓墜落慘死

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

影／台中公車撞死人「行車記錄器全壞」 家屬：怎麼可能

藝人祝釩剛又惹「麻」煩！身懷大麻油電子菸被逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。