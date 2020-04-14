影／高市保大體貼員警發戰術背心 評價卻不一

警政署在5年前大批採購的防彈背心已逾效期，高雄市警局調用未過期的防彈背心，暫以「共同裝備」支援外勤員警使用中，高雄市警保安大隊為體貼員警，自購戰術背心（俗稱「襯套」）供員警裝配備，但員警發覺襯套太重，行動並不靈活；不過，特勤員警卻認為，有襯套在執勤上更方便，評價不一。

高雄市警保安大隊表示，這次採購40件戰術背心，配給迅雷、黎明、雷霆、雄岡等4中隊使用，戰術背心不是防彈衣，目的是為了提升執勤警力識別度，也整合各項裝備，供員警執勤攜帶方便，目前在試辦階段，保大在試辦期間，會參酌員警意見，希望符合員警需求好發揮勤務效能。

員警表示，警政署因2015年大批採購的警用防彈背心5萬多件，使用期限去年12月到期，警政署分批採購新防彈背心，第一批1萬2100多件，經送NIJ美國司法協會，接受3A級抗彈測試沒通過，未完成驗收，以致新防彈背心還未發下，預計5、6月才能發出新防彈背心。

平時保大員警因裝備不少，保大才另購置戰術背心給員警使用，但員警認為，防彈背心加戰術背心，重達3.5公斤， 常磨到臉、卡腋窩，執勤行動較不靈活，並不方便。

不過，常執行攻堅勤務的特勤中隊員警說，「因為特勤裝備不少，有襯套比較方便」。特勤員警說，特勤用的戰術背心就有3公斤，另加上防彈背心就有近7公斤重，有別其他員警使的用的襯套，可能執勤內容有別，基層才有不同聲音。