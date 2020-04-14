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影／駕駛不配合盤查還衝撞警車 警開1槍打中制伏先送醫

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
吳嫌不配合警方盤查，還衝撞警車、用車輪輾壓員警的腳，最後警方開槍制伏。圖／截至自影片
吳嫌不配合警方盤查，還衝撞警車、用車輪輾壓員警的腳，最後警方開槍制伏。圖／截至自影片

一輛紅色轎車昨天下午逆向停在新竹縣湖新路旁，民眾覺得有異報案後，新湖分局湖鏡所員警簡呈達、黃柏樺前往處理，發現該車竟涉嫌新豐、湖口多起刑案被警方圍捕的車輛，員警呼叫警力前往支援，在攔查過程中，吳嫌駕車衝撞警車，員警拍打車窗要求吳嫌停車，結果吳嫌仍不聽勸，企圖逃逸時車輪輾壓副所長的腳，員警為阻止車輛衝撞警車，朝輪胎射擊，其中一發子彈擊中吳嫌手臂後，將吳嫌上銬醫院治療，吳嫌無生命危險。

警方表示，昨天下午接獲民眾報案，稱有輛車逆向停於湖新路旁，員警前往處理時，發現吳男開著一輛紅色轎車就是新湖警分局一直在追捕的車輛，員警在攔查過程中趕緊呼叫支援警力，當時員警要求吳嫌下車，吳嫌竟駕車衝撞警車，員警拍打車窗要求吳嫌停車，吳嫌不聽勸，還企圖逃逸，結果車輪輾壓副所長的腳。

員警為阻止車輛衝撞警車，朝輪胎射擊5槍，其中一發子彈擊中吳嫌手臂，警方逮捕吳嫌後，將吳嫌上銬送醫治療，警員簡呈達表示，為制止吳嫌繼續衝撞警車，造成人、車危害，才朝輪胎射擊，事後鑑識人員到場採證，調閱相關畫面，還原本案情經過，並持續追查該嫌是否有涉及其他案件。

吳嫌不配合警方盤查，還衝撞警車、用車輪輾壓員警的腳，最後警方開槍制伏。圖／截自影片
吳嫌不配合警方盤查，還衝撞警車、用車輪輾壓員警的腳，最後警方開槍制伏。圖／截自影片

新竹

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