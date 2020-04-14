疫情當頭申請事故表 中市交大籲：多用網路、少跑馬路

台中市警局交通大隊為便利民眾 申領交通事故資料、減少路途往返奔波之苦，已在上線「道路交通事故為民服務系統」，除能線上申請事故現場圖、事故現場照片及事故分析研判表外，另也導入使用自然人憑證的認證機制，操作簡易、方便快速，節省臨櫃排隊取件的不便，現在正值新冠肺炎期間，台中市交大也呼籲市民可「多用網路、少跑馬路」，減少感染風險又省時。

台中市警局交通大隊表示，因應新冠肺炎，如民眾在台市發生交通事故，可在案發的7日後，上網使用自然人憑證至「台中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統（http://aps.police.taichung.gov.tw/TJMWebApp/web000）申請交通事故資料（現場圖、照片、分析研判表）後自行下載相關資料，或以手機掃描當事人登記聯單左方QR-code快速連結申請。

經統計民眾線上申領交通事故資料，2017年共申請14萬5546件，2018年15萬8200件，2018年比2017年增加12654件（8.7%），2018年17萬6896件，又較2018年增加18696件（11.82%），顯見民眾對於線上申請的便利性、接受度頗高。

台中市交大隊長林沐弘呼籲，民眾多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請之事故資料，真正享受「多用網路、少用馬路」的便捷性與安全性，也配合政府達到電子化行政作業，簡化民眾向政府洽公流程，提升為民服務效率，更保護民眾生命財產安全。