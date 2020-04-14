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怪老人朝歸仁區公所丟兩條蛇 嚇壞眾人
一名騎機車的老人，上午將兩條蛇丟向歸仁區公所，嚇壞在門口量體溫登記姓名的女員工，還嗆聲「要繼續丟」。市政府農業局獲報到場將蛇帶回檢視，確認是無毒的錦蛇和臭青母。歸仁警分局表示，已調閱監視畫面找尋丟蛇老人，將傳喚了解動機。
目擊的公所員工表示，老人出現後先是念念有詞，接著先後朝公所門口丟了兩個紗網袋，仔細看竟是蛇，隨即騎機車離去，大家都覺得莫名其妙，不知道他在講什麼，只隱約聽到好像對哪個 政府機關部門不滿。
公所員工指出，老人約上午10點多騎機車到公所前，門口女員工準備幫他量體溫登記姓名，問要辦什麼業務，但對方不理會只口中念念有詞，隨即朝公所大門丟一條蛇，蛇掉在門邊花台。
女員工嚇得大叫倒退幾步，所內員工出來察看，老人又邊自言自語再丟第二條蛇，「蛇車上還有，要去別的地方丟」，接著揚長而去，眾人都覺得莫名其妙。
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