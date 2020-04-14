BB槍射傷流浪狗 虐狗男：不滿狗兒亂排便

林姓男子3月底騎機車至高市林園區持瓦斯BB槍射傷1隻流浪狗，經警方過濾現場監視器「以車追人」在林男住處逮人，他坦承因不滿流浪狗亂排便而犯案，全案今天函送法辦。

林園警分局中芸派出所員警於4月10日在臉書社群網站「林園五四三」見網友貼文指稱，林園區一處空地有隻流浪狗身上有7處槍傷疑似遭虐待，即主動追查並請這名臉書貼文的網友到派出所說明詳情。

警方獲悉，3月22日有人聽到很像BB彈的槍聲，4月10日發現1隻流浪狗身中7槍，隨即著手調閱現場路口監視器，經過濾清查發現林男3月22日凌晨0時30分，騎乘摩托車現身林園區西溪路犯案，日前鎖定犯案機車車牌經「以車追人」循線在林男住處將他逮獲，他坦承因不滿流浪狗隨地大小便而犯案。

警方隨後將林男帶回偵訊，並查扣林男作案的1把瓦斯BB槍，經送鑑識無殺傷力，全案依社會秩序維護法函送地方法院審理，並依動保法函送高市府動保處裁罰。

另外，遭林男以BB槍近距離射擊的流浪狗，身中7槍，日前經台灣動物緊急救援小組送醫搶救後，暫無生命危險。