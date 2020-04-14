影／隔壁施工圍牆壓死人 寵物店老闆晚開店逃一劫

台中市北區三民路三段一處新建房舍工地，今天上午近11時許傳出工地圍牆倒塌意外，一名陳姓工人遭壓在1.5公尺的圍牆碎石中，警消獲報後，以徒手及圓鍬進行搶救，避免陳遭受到二次傷害，不過陳在警消到場時，已無生命跡象，警消花了近3個小時才將陳救出送醫，但仍宣告不治，該工地圍牆波及隔壁寵物用品店，整片圍牆砸進店內，幸好卓姓業者中午以後才上班，躲過一劫。

台中市消防局勤指中心表示，今天上午10時48分獲報，北區三民路三段工地今天傳出工地圍牆倒地意外，派遣中區、大誠分隊出動5車21人，由中區分隊分隊長林俊昌帶隊前往搜救，現場是陳姓工人（55歲）遭壓在1.5公尺深的圍牆石塊中，到場時陳已無呼吸心跳，消防隊擔心搜救過程造成陳二次傷害，因此以徒手、圓鍬的方式，逐步清除陳身上的石塊。

搜救過程花了近3個小時，才將陳救出送往中國醫藥大學附設醫院治療，但急救後仍宣告不治，詳細的案發原因，有待後續警方、勞檢單位查明。

該工地倒塌意外的圍牆也波及到工地旁的寵物用品店，但卓姓業者因為中午以後才上班，所以幸運躲過一劫，卓低調不願受訪，「有沒有財損都比不上人命重要」。