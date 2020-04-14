土流氓PK壕屁孩 送醫院也要進法院
新北市三重區凌晨因超車糾紛引發街頭聚眾鬥毆，警方動員30名快打警力壓制雙方氣焰，共逮捕12人，意外發現兩造「壁壘分明」，一邊是駕駛中古日系國產車的40歲中年工人，另一邊卻是開著新古歐洲進口車的20幾歲年輕商人。但無論是誰，深夜街頭鬧事，包括受傷的先送醫院，統統都要送法院。
警方今天凌晨2時42分左右，先接獲報案指稱三重區光復路、興德路口發生車禍，後來又傳出有人砸車打群架，快打警力陸續增援趕抵控制紊亂場面，發現現場有3輛車撞成一團，是1輛白色三菱中古轎車，追撞前方2輛黑色雙B轎跑，路旁搜出2支球棒、1把鐵棍、地上血跡斑斑、3人受傷送醫。
原來起因於行車糾紛，稍早之前在新莊區思源路一帶，甲方由27歲潘姓男子駕駛紅色奧迪TT雙門跑車搭載26歲莊姓男子，與乙方由45歲呂姓男子搭載40歲林姓、32歲郭姓男子的三菱轎車，互相超車不爽，開始逼車追逐，追進三重區頂崁工業區。
由於甲方剛剛才在新莊地區參加朋友聚會，追車過程中打電話撂人，25歲劉姓與吳姓男子立刻分別駕駛BMW 335雙門跑車和賓士C300轎車，共載7人趕抵助陣，甚至還有年輕女生跟著去湊熱鬧，前方雙B高速行駛中刻意「剪車」阻擋去路，後方國產車猛烈追撞。
雙方停車之後當街上演9打3互毆，甲方人多勢眾拿出球棒凶狠砸車，把三菱轎車前後擋風和4片車窗玻璃全部砸碎，車身鈑金也砸到凹陷。最後3人受傷送醫均無生命危險，甲方吳男、乙方林男因打架頭部輕微擦挫傷，國產車呂姓駕駛則因開車未繫安全帶，追撞時猛烈衝擊導致頭破血流、右手小指骨折及多處擦挫傷。
這起鬥毆兩造「壁壘分明」令人好奇，乙方3人分別來自新莊、土城、樹林，行徑就叫地方上的土流氓；甲方9人全是30歲以下年輕人，開著3輛昂貴歐洲進口車，甚至為了打架把車扔去撞爛也在所不惜，原來他們有幾人在大台北地區經營俗稱「水貨車」或「新古車」的平行輸入「外匯車」貿易生意，屬於賺錢快、收入高的族群，行徑則像闊綽土豪。但無論如何，警方偵詢後將雙方12人全依刑法聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。
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