台中女子酒駕自撞電線桿 車上3人未勸阻將開罰

台中市王姓女子今天凌晨酒後開車載3人返家，行經大里區一處彎道失控撞上路旁電線桿受困，消防局到場協助送醫，王女經酒測超標，警方訊問後將依法送辦，乘客未勸阻也將開罰。

台中市政府消防局今天凌晨0時6分接獲民眾報案指出，大里區仁化路近至善路口，有一輛休旅車撞上路旁電線桿，且有人員受困，派遣十九甲、大里、仁化與國光分隊，出動各式救災救護車輛7輛、19名人員到場搶救。

消防人員表示，到場時發現休旅車撞上路旁電線桿，車頭嚴重受損，且車上有2男2女受困，強大撞擊力也將電線桿撞歪，造成附近停電近2個小時。

消防人員經使用機具破壞車輛協助脫困後，將45歲王姓女駕駛、45歲男子、40歲男子與35歲女子等人送醫，4人多處擦挫傷、骨折等傷勢，都無生命危險。

台中市政府警察局霧峰分局表示，王姓女子等人昨天晚間聚餐飲酒後，今天凌晨由王女駕駛休旅車，載2男1女準備返家，行經大里區仁化路一處彎道，疑似酒後失控直接撞上電線桿，王女經酒測超標，訊問後將依公共危險罪嫌送辦，車上3人未勸阻也將依法連坐開罰。

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