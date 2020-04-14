自覺神明加害 失業男偷神像丟棄被逮
曾是工程師的台南市薛姓男子，6日走逛南區四鯤鯓「鯤安宮」時，自覺神明會害他，就把廟中3尊神像及1座手扶轎偷走，返家時將神像棄置於路旁垃圾堆中，昨天被逮送辦。
台南市警局第6分局偵查隊員今天告訴中央社記者，鯤安宮奉祀的「池府千歲」、「清元大使」、「虎爺」神像及一座手扶轎6日遭竊，廟方隨即報案，且在臉書（facebook）「大河傳統工藝木工坊」粉絲專頁發文協尋。
警方獲報追查，昨天逮捕34歲的薛男，且在薛家起出手扶轎，神像則是被薛男丟棄，結果被垃圾車清運載走。
警方調查，曾是工程師的薛男，失業後閒賦在家，清明連假6日清晨7時許走逛鯤安宮，自覺廟中神明會害他，就以布袋將廟中3尊神像及手扶轎裝在一起偷走，返家時，薛男將神像棄置於路旁垃圾堆，只帶手扶轎回家；警方訊後依竊盜罪嫌送辦。
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