聽新聞
test
0:00 / 0:00
超噁！成大研究生排泄物丟水塔 住戶連喝兩個月屎尿
網友在臉書「爆料公社」爆料，指自己租住的大樓最近兩個月，房客都反應自來水有怪味，經房東追查，竟然在地下室的水塔內發現許多垃圾，甚至還有多瓶排泄物，而之前退租的台南成大研究生坦承自己是一時貪圖方便，而且以為水塔是化糞池，才會把垃圾丟進去，但房客認為竟然有瓶裝排泄物，懷疑是故意報復，已打算向警方提告。
水塔內的水因為汙染，呈現黃濁，房客想到近兩個月都是使用這些水洗東西、洗澡，甚至漱口、刷牙及食用等，都覺得噁心，還有人因此拉肚子，而該名研究生面對指責，表示會配合警方筆錄，負起責任。
而網友對此則認為，「國立大學研究生的素質這麼差」、「太噁心了」、「讓人家喝這種水，是謀殺吧」
網友爆料指自己住的是出租套房大樓，最近住戶都覺得水有怪味，原本房東以為是自來水公司加氯的問題，後來詢問水公司後發現沒有異狀，先巡查屋頂水塔，也沒問題，但到地下室的水塔，卻看到加蓋的水塔內有一大堆的異物，包括各種垃圾、菸蒂等，還有一罐罐黃色發臭的液體，疑似是排泄物，甚至還有多張情書，相當驚嚇。
房東想起之前成大研究生退租時，留下一堆垃圾放在地下室，曾要求研究生清除，可能因此心生不滿，把垃圾丟進水塔裡，但研究生被追問時，坦承垃圾是他丟的，但不是故意，而是誤以為水塔是化糞池，貪圖方便，才會把垃圾丟進水塔裡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言