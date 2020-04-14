超噁！成大研究生排泄物丟水塔 住戶連喝兩個月屎尿

網友在臉書「爆料公社」爆料，指自己租住的大樓最近兩個月，房客都反應自來水有怪味，經房東追查，竟然在地下室的水塔內發現許多垃圾，甚至還有多瓶排泄物，而之前退租的台南成大研究生坦承自己是一時貪圖方便，而且以為水塔是化糞池，才會把垃圾丟進去，但房客認為竟然有瓶裝排泄物，懷疑是故意報復，已打算向警方提告。

水塔內的水因為汙染，呈現黃濁，房客想到近兩個月都是使用這些水洗東西、洗澡，甚至漱口、刷牙及食用等，都覺得噁心，還有人因此拉肚子，而該名研究生面對指責，表示會配合警方筆錄，負起責任。

而網友對此則認為，「國立大學研究生的素質這麼差」、「太噁心了」、「讓人家喝這種水，是謀殺吧」

網友爆料指自己住的是出租套房大樓，最近住戶都覺得水有怪味，原本房東以為是自來水公司加氯的問題，後來詢問水公司後發現沒有異狀，先巡查屋頂水塔，也沒問題，但到地下室的水塔，卻看到加蓋的水塔內有一大堆的異物，包括各種垃圾、菸蒂等，還有一罐罐黃色發臭的液體，疑似是排泄物，甚至還有多張情書，相當驚嚇。