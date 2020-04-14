不配合填寫旅遊史還踹傷護理師 桃園婦人遭逮送辦
桃園市蘆竹區一名求診婦人因不願配合醫療院所的檢疫措施，進而與護理人員發生口角衝突。過程中婦人因情緒失控，竟出腳踢傷護理師，員警獲報將婦人逮捕，調查後移送法辦。
桃園市警局蘆竹分局今天表示，昨天下午4時15分許，一名求診的64歲柯姓婦人，因為對某醫療院所的檢疫程序感到繁鎖，要求將旅遊史調查表攜入填寫遭拒絕，沒想到婦人心生不滿，竟以暴力手段相向，以腳踢傷在場一名護理師。
警方指出，南崁派出所員警獲報後立即到場瞭解，並將柯姓婦人當場逮捕，在調查完畢後，也依照違反醫療法及刑法的傷害、恐嚇等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並重申醫療暴力零容忍，警方獲報絕對嚴辦，請民眾勿以身試法。
桃園市長鄭文燦在防疫暨紓困專案會議後說，這是典型的醫療暴力，警方已立刻將婦人移送，醫療暴力零容忍是市府的政策，希望民眾對所有參與的醫護、防疫及藥事人員給予尊重與鼓勵。而鄭文燦也在防疫會議以鼓掌1分鐘的方式，向第一線防疫人員表示感謝。
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