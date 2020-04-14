影 / 白曉燕命案23周年 侯友宜：我會照顧好冰冰

藝人白冰冰之女白曉燕23年前遭撕票，引發社會震撼，白冰冰也透露，當年承辦白曉燕案的新北市長侯友宜，每年都會到家中祭拜；今日是白曉燕逝世23周年，侯友宜出席活動時也表示，白曉燕之死，讓社會各界更重視治安，自己更會把治安做好，才對得起所有受害者。

因日前白冰冰才被網友以「跟你女兒一樣死在水裡」等惡毒話語恐嚇，侯友宜也對她暖心喊話，「冰冰是一個受害者，每年到這個時間點，都是她最心碎時刻」，但白案也讓治安受到各界重視，白冰冰更轉而變成一股正向力量，支持警察維護社會治安，我們永遠感念，她為社會做的犧牲跟奉獻。

侯友宜說，「好好把治安做好，才對得起所有受害者」，不管無時無刻，都會記得曾經身為治安維護的一員，「尤其我現在在新北市，冰冰也住新北市，她是我的市民，我會照顧好每個市民、照顧好她，讓新北市更好。」