影／畫面曝光！雨衣怪客猛戳10多刀 運將「左手插刀」腿軟

57歲于姓男子4月11日深夜行經台北市莒光路110號時，與43歲林姓男子，因懷疑對方要對自己不利，竟持刀朝林男連刺10多刀；現場監視器畫面顯示，于男猛刺林男的過程中，林男仍忍痛掙扎並牽制于男，就連最後凶刀「卡」在左手掌上，林男仍起身想要追逐于男。

據案發現場監視器畫面顯示，于男行經大樓騎樓時，先是靠近自己的單車，再與迎面而來的林男擦身而過，隨後馬上轉身持刀猛刺林男。林男先是背部吃痛，想回頭查看，仍遭于男持刀猛刺；過程中兩人扭打在地，于男只要一見有機會，就手起刀落，不斷刺向林男，直到手中的藍波刀刺穿並「卡」在林男左手掌心，于男才倉皇逃逸。

因案發地點與轄區莒光路派出所相距不到100公尺，3名值班員警聽聞林男呼救聲，便立刻冒雨橫跨分隔島，衝向對街查看，見于男拔腿狂奔，遂追上前將其壓制逮捕，並將受傷倒地的林男送往和平醫院救治。

警方調查，于男無業，犯案時身穿黃色輕便雨衣，先前騎乘單車到案發騎樓，已在現場等候多時，與傷者互不相識。于男向警方供稱，他當晚發現單車上掛有一把藍波刀，「我想是上天給的禮物，要給我保護自己」「他（林男）瞪我，好像要拿棍子打我，我才拿刀刺他」。

警方表示，因于男語焉不詳，精神狀況有待鑑定，詢後已依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦；至於林姓傷者，送醫後目前仍在加護病房觀察中，生命跡象尚處穩定。