影／ 太噁了！研究生把尿液瓶、大量垃圾倒大樓水塔

台南市東區一棟5樓老舊公寓地下蓄水池，被人發現棄置大量廢棄物，包括瓶裝尿液、煙蒂等，住戶懷疑是日前退租的碩士男研究生所為，吳住女住戶今天說，多名住戶飲水後上吐下瀉，她手腳皮膚紅腫發癢，住戶已先電話報案，將蒐證後提告要求賠償。

鄭姓女住戶說，近2個月陸續有房客察覺自來水有異味，房東此詢問自來水公司是否在這次配水中的氯含量較高而導致怪味，但對方回報一切正常。近日再有房客反應上吐下瀉就醫，房東就先爬上頂樓檢查水塔查無異狀，直到晚間到地下蓄水池時即被眼前的景象嚇壞。

鄭女說，當時水塔上的水面漂浮著衛生紙、菸蒂等垃圾，更讓人咋舌的是還有多袋的瓶裝尿液廚餘，水質更因受到污染呈現混濁的灰黃色。

據了解，2個月前曾有一名就讀大學碩士生租約到期，房東也要求他退租前先把堆在地下室的垃圾全清除，不料該研究生竟硬是把「已加蓋」的水塔打開，直接將垃圾倒入水塔。

住戶將此事PO上網，惡劣的行徑也讓該網友暴怒直轟：「真的無法理解已經讀到研究所了，怎麼還會做出這種事情，令人髮指且不可原諒！」此文一P0引起熱議，紛紛難以置信，有人表示，「跟謀殺沒兩樣」、「噁到爆炸」。據了解，該名碩士生有意和住戶賠償和解，但還雙方還未談妥。