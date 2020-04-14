彰化凌晨死亡車禍 男子過馬路當場被撞飛身亡
彰化市今天凌晨發生一起死亡車禍，彰化林姓男子開車行經彰南路五段，往芬園方向時，突然撞上推著手推車過馬路的許姓男子，男子當場沒有呼吸心跳，警方調查，林男酒測值是0，因該路段限速為70，是否超速還需要進一步釐清。
林姓男子（53歲）昨晚吃完消夜開車返家，就在距離住家約100公尺距離，行駛於內側車道，卻突然撞到不明黑色物體，來不及反應，發現疑似撞到人，才趕緊報警。
被撞上的許男（50歲）是因雙腳行動不便，外出需要靠推車輔助，住家也離案發地點不遠，被撞上後傷重不治，家人趕往現場難過得說不出話來。
林男說，時常行經這條道路，開得很熟，對於意外發生相當懊惱，希望盡快釐清肇事責，警方今報驗，全案將依過失致死罪函送彰化地檢署偵辦。
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