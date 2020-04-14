摸摸茶偷偷開 桃市鐵腕勒令2店停業

台北知名酒店女公關染疫確診，中央防疫指揮中心下令有女陪侍酒店等場所全面停業，桃園市經發局今天上午表示，昨晚該局會同警方聯合稽查突襲 ，在桃園區查獲2家有女陪侍KTV酒店仍持續營業，當場多位女子載口罩陪客，稽查人員當場要求2業者停業，如若再度查獲偷跑營業將開罰。

桃園市長鄭文燦今天上午表示，這2家涉及有女陪侍的KTV酒店，業者原先以為不在中央規定的酒店停業範圍，在經發局、市警局解釋該類店家納入停業後同意暫時停業，他也要求經發局向 錢櫃、好樂迪2業者說明做好內部防疫管理。

疫情擴散，酒店女公關確診引起社會注意，桃園市警局、經發局聯合稽查小組連續多日晚上稽查市區的酒店、舞廳、KTV、PUB等店家後，全市目前104家酒店、舞廳相關業者紛紛配合政策停業，為防疫有的業者「偷跑」營業，經發局、市警局聯合稽查小組昨晚突襲，在104家業者休業之外，成功查獲2家有女陪侍的KTV酒店繼續營業。