快訊

鈕承澤賠2百多萬想拚緩刑無用 性侵女助理判4年

航艦防疫的考驗：羅斯福號染疫 打擊美海軍作戰能力？

摸摸茶偷偷開 桃市鐵腕勒令2店停業

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市警局、經發局聯合稽查人員突襲桃園區2家有女陪侍KTV小吃店，發現多位戴口罩女子陪侍營業，當場要求勸導業者停業。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局、經發局聯合稽查人員突襲桃園區2家有女陪侍KTV小吃店，發現多位戴口罩女子陪侍營業，當場要求勸導業者停業。記者曾增勳／翻攝

台北知名酒店女公關染疫確診，中央防疫指揮中心下令有女陪侍酒店等場所全面停業，桃園市經發局今天上午表示，昨晚該局會同警方聯合稽查突襲 ，在桃園區查獲2家有女陪侍KTV酒店仍持續營業，當場多位女子載口罩陪客，稽查人員當場要求2業者停業，如若再度查獲偷跑營業將開罰。

桃園市長鄭文燦今天上午表示，這2家涉及有女陪侍的KTV酒店，業者原先以為不在中央規定的酒店停業範圍，在經發局、市警局解釋該類店家納入停業後同意暫時停業，他也要求經發局向 錢櫃、好樂迪2業者說明做好內部防疫管理。

疫情擴散，酒店女公關確診引起社會注意，桃園市警局、經發局聯合稽查小組連續多日晚上稽查市區的酒店、舞廳、KTV、PUB等店家後，全市目前104家酒店、舞廳相關業者紛紛配合政策停業，為防疫有的業者「偷跑」營業，經發局、市警局聯合稽查小組昨晚突襲，在104家業者休業之外，成功查獲2家有女陪侍的KTV酒店繼續營業。

市府經發局、桃園警方表示，被突襲查獲繼續營業的2家有女陪侍的KTV酒店，一家登記酒吧、視聽歌唱業，一家登記為小吃店，2業者誤為不屬於中央防疫指揮中心列管停業的酒店、舞廳，經稽查人員向業者說明2店屬於酒店型態，依規定列入酒店範圍，否則再次查到繼續營業，將開罰5萬以上，最重可罰100萬元。

桃園市警局、經發局聯合稽查人員突襲桃園區2家有女陪侍KTV小吃店，發現多位戴口罩女子陪侍營業，當場要求勸導業者停業。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局、經發局聯合稽查人員突襲桃園區2家有女陪侍KTV小吃店，發現多位戴口罩女子陪侍營業，當場要求勸導業者停業。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局、經發局聯合稽查人員突襲桃園區2家有女陪侍KTV小吃店，發現多位戴口罩女子陪侍營業，當場要求勸導業者停業。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局、經發局聯合稽查人員突襲桃園區2家有女陪侍KTV小吃店，發現多位戴口罩女子陪侍營業，當場要求勸導業者停業。記者曾增勳／翻攝

新冠肺炎 酒店

延伸閱讀

撐不下去 高雄六合夜市近40攤停業

防酒店舞廳地下化 南警突擊臨檢

強力稽查陪侍業 盧秀燕：總比封城好

卡拉OK有女陪侍罰不怕 斷水斷電

相關新聞

摸摸茶偷偷開 桃市鐵腕勒令2店停業

台北知名酒店女公關染疫確診，中央防疫指揮中心下令有女陪侍酒店等場所全面停業，桃園市經發局今天上午表示，昨晚該局會同警方聯...

防酒店舞廳地下化 南警突擊臨檢

全國舞廳、酒店歇業命令發布後，台南市傳出首位酒店女公關私下「接單」交際，卻酒駕撞死無辜婦人，還逃逸事件，為避免女公關轉地下化衍生更多防疫缺口，甚至治安事件，台南市警局通令各警分局連日來密集突襲查察，已有35家業者配合停業。

高雄八大行業 採實名制管理

高雄市長韓國瑜昨天主持新冠肺炎應變中心會議，決議高雄市將對目前已宣布需停業的酒店、舞廳之外的八大行業，在向中央報備之後，執行「實名制」管理。在清明連假期間，高雄市府有2千名同仁、1萬1千多名師生，造訪11處被中央發布警示熱點，持續要求自主健康管理，觀察期到4月20日。

強力稽查陪侍業 盧秀燕：總比封城好

中央疫情指揮中心要求凡有男女陪侍之營業場所都應停業，台中市政府連日積極查察，前晚查獲按摩店違規經營視聽KTV並有陪侍情形。市長盧秀燕昨天指出，未來會持續強力稽查，每周排定超過5班次，對於違反傳染病防治法、特別條例規定，將嚴格查處。

卡拉OK有女陪侍罰不怕 斷水斷電

王姓業者涉嫌利用借人頭方式，在新北三重經營數家有女陪侍的卡拉OK，新北市府3年多來數度裁罰逾124萬元，仍不見業者改善、停業，近期又查獲他持續在住宅區經營八大行業，市府前往強制斷水斷電，展現絕不寬貸的決心。

高雄市將對中央已要求停業之外的八大行業 採取實名制

高雄市長韓國瑜今天主持市府新冠肺炎應變中心會議，宣布高雄市將對目前已宣布需停業的酒店、舞廳等八大行業之外的其他行業，在向...

舞廳酒店暫停營業 八大行業部分仍觀望

中央疫情指揮中心指示全國舞廳、酒店暫停營業。警政署副署長蔡蒼柏表示，經過統計，主動停歇業、或經勸導而停歇業，目前統計有497家，該關的酒店和舞廳應該都已經關了，可能有些八大行業現在還在觀望。

熱門新聞

6歲女童爆料「舅舅小鳥放我嘴巴」檢起訴加重強制性侵

萬華傳隨機殺人！無業男持刀猛刺計程車司機10多刀 供稱「他想對我不利」

對白冰冰發死亡威脅 婦人未道歉：該怎麼辦就怎麼辦

跨越窄道沒安全防護配備 洗窗工人從15樓墜落慘死

影／台中公車撞死人「行車記錄器全壞」 家屬：怎麼可能

南二段女山友失聯 救難人員搶日落前搭機上山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。