摸摸茶偷偷開 桃市鐵腕勒令2店停業
台北知名酒店女公關染疫確診，中央防疫指揮中心下令有女陪侍酒店等場所全面停業，桃園市經發局今天上午表示，昨晚該局會同警方聯合稽查突襲 ，在桃園區查獲2家有女陪侍KTV酒店仍持續營業，當場多位女子載口罩陪客，稽查人員當場要求2業者停業，如若再度查獲偷跑營業將開罰。
桃園市長鄭文燦今天上午表示，這2家涉及有女陪侍的KTV酒店，業者原先以為不在中央規定的酒店停業範圍，在經發局、市警局解釋該類店家納入停業後同意暫時停業，他也要求經發局向 錢櫃、好樂迪2業者說明做好內部防疫管理。
疫情擴散，酒店女公關確診引起社會注意，桃園市警局、經發局聯合稽查小組連續多日晚上稽查市區的酒店、舞廳、KTV、PUB等店家後，全市目前104家酒店、舞廳相關業者紛紛配合政策停業，為防疫有的業者「偷跑」營業，經發局、市警局聯合稽查小組昨晚突襲，在104家業者休業之外，成功查獲2家有女陪侍的KTV酒店繼續營業。
市府經發局、桃園警方表示，被突襲查獲繼續營業的2家有女陪侍的KTV酒店，一家登記酒吧、視聽歌唱業，一家登記為小吃店，2業者誤為不屬於中央防疫指揮中心列管停業的酒店、舞廳，經稽查人員向業者說明2店屬於酒店型態，依規定列入酒店範圍，否則再次查到繼續營業，將開罰5萬以上，最重可罰100萬元。
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