聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／休旅車撞電線桿4傷 車內濃濃酒味
台中市大里區今晨發生休旅車自撞電線桿車禍，王姓休旅車男駕駛疑似路況不熟，行經仁化路、至善路口時因道路彎曲，失控撞電線桿，休旅車車頭全毀，車上有濃濃的酒味，二男二女意識模糊受困車內，經消防隊搶救送醫。王姓駕駛經抽血檢驗換算，超過法定標準值，警方詢後依公共危險罪移送偵辦，同車友人一男、二女未勸阻，依相關規定開罰。
據了解，王姓男子開車載著三名友人，沿著仁化路往中興路方向要返家，行經至善路口時，疑似車速過快，整輛休旅車先筆直擦撞路旁電桿後，再撞上前方電桿後停下，造成電線桿從底部斷裂傾斜電線掉落，休旅車車頭嚴重凹陷全毀，擋風玻璃碎裂，車上四人受傷受困車內。
消防隊接獲報案趕到現場時發現，休旅車車內包含駕駛，共二男二女擠壓在前座，四人意識模糊受困車內，立即增派救護車的消防車到場搶救，消防隊在搶救過程中聞到濃濃的酒味，經破壞車門將車內四人救出後，分別送往亞大醫院、仁愛醫院、中山醫院救護。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言