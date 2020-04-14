影／休旅車撞電線桿4傷 車內濃濃酒味

台中市大里區今晨發生休旅車自撞電線桿車禍，王姓休旅車男駕駛疑似路況不熟，行經仁化路、至善路口時因道路彎曲，失控撞電線桿，休旅車車頭全毀，車上有濃濃的酒味，二男二女意識模糊受困車內，經消防隊搶救送醫。王姓駕駛經抽血檢驗換算，超過法定標準值，警方詢後依公共危險罪移送偵辦，同車友人一男、二女未勸阻，依相關規定開罰。

據了解，王姓男子開車載著三名友人，沿著仁化路往中興路方向要返家，行經至善路口時，疑似車速過快，整輛休旅車先筆直擦撞路旁電桿後，再撞上前方電桿後停下，造成電線桿從底部斷裂傾斜電線掉落，休旅車車頭嚴重凹陷全毀，擋風玻璃碎裂，車上四人受傷受困車內。