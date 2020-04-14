網傳新北老人每月健保補助3千元…假消息啦！

近日網路及社群媒體傳出假訊息，指新北市敬老健保補助每月3324元，最高補助2萬；或是指半年領一次，新北社會局今天澄清表示都是「假消息」，依現有程序完全不必另外申請。

由於近日有部分里長、民眾接到Line訊息或在網路上發現錯誤內容，紛紛向區公所詢問，引發困擾。

社會局副局長林昭文表示，如果符合老人健保補助資格，市府會以專函主動通知，根本不需要申請，更不用拿存摺到區公所辦。全額補助市府會協助代繳給健保局，如果無法繳入健保局，則以轉帳方式匯入指定本人帳戶，而且是「整年度」補助3324元至2萬元，並非是「每月」。

他說，凡2019年12月31日前設籍新北市滿1年、年滿65歲，符合老人健保補助資格，市府都會主動作業，不必另外申請。滿65歲、符合新進老人健保補助資格的對象，社會局已於本月6日寄發專用信函告知，只要填寫回郵投遞郵筒寄回新北市政府社會局即可，約於5月初及9月初會自動撥入指定帳戶。