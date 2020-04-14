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救援成功！ 南二段女山友今早由直升機載下山送醫
劉姓女山友帶隊攀爬中央山脈南二段，跌落邊坡受傷且與隊友失聯一整晚，昨由山友送往山屋等待救援。今早高市消防局申請直升機上山救援。高市消防局表示，空勤總隊直升機上午7點28分接到患者，已抵達台東豐年機場，後續由台東縣消防局人員協助送醫。
54歲劉姓女領隊與7名隊友申請攀爬南二段，9日由台東向陽入山，預計15日在南投東埔下山。劉女12日在塔芬谷至轆轆谷山屋之間與隊友失聯，13日下午家屬向高雄市消防局報案協尋，消防局六大隊救難人員出發救援，但晚間劉女自己透過衛星電話向家人通報平安，因跌落邊坡受傷，單獨受困山上一整晚，昨在其他山友協助下進住塔芬谷山屋等待救援。
今早高市消防局申請空勤隊直升機，並將劉女順下載送至台東機場送醫。
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