影／摸走香腸攤老婦千元 竹市警火速抓到了！

新竹市一對年邁老夫妻每天都會帶著癱瘓兒在都城隍廟旁擺攤賣香腸，20多年來一家人每月僅靠微薄的2萬多元度日，12日卻有網友在臉書ＰＯ文，指一名女子走到攤販前佯稱要買香腸，先拿千元鈔給老婦，收了找的零錢與香腸後，竟趁機抽走給老婦的千元鈔，等同吃霸王餐還騙了900多元；警方得知，主動查辦，不到12小時就將涉案的47歲鄒姓女子帶回偵辦。

這對老夫妻約70多歲，兩人每晚都會在都城隍廟旁擺攤賣香腸，辛苦撫養40歲癱瘓兒，讓不少民眾與網友鼻酸，常前往捧場。有網友在臉書「爆怨公社」PO文，他目睹一名女子買香腸，先刻意拿出一張千元鈔，等老婦找了900多元，拿了香腸後，再悄悄抽回千元鈔，老婦雖察覺有異向對方討錢，女子卻否認，火速騎機車離開。

轄區警方13日得知訊息，發現香腸攤老婦並未報案，便主動前往了解，證實老婦確實遭騙，但對方稱自認倒楣所以才沒報案，警方協助老婦做筆錄後，立刻成立專案小組進行偵查，約半天時間就發現鄒女行蹤，立刻派員將她逮捕。

據了解，鄒女這種行為已經不是第一次，她平日在餐廳打零工，供稱是一時缺錢才會到城隍廟鄒邊尋找攤販下手，偷來的900多元已經全部花完，屬於預謀犯案，全案警詢後依詐欺罪嫌法辦。

該篇ＰＯ文很快在網路上發酵，隨後被轉載到「新竹爆料公社」，引發網友眾怒，留言「太過分了，辛苦錢也要偷」、「廢物」、「那攤大腸包小腸在新竹知名度很高，居然還有人敢出手，小心城隍爺派人去找他」。